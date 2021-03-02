Житомир погружается в «красную» зону: что запретят с 3-го марта

Со среды, 3 марта, в Житомире на территории всей области введут ограничения «красной» зоны карантина. Так, решение усилить карантин на Житомирщине приняли на заседании
Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно связано с устойчивым ухудшением ситуации
с коронавирусом в регионе.
В «красной» зоне будут действовать жесткие ограничения, как во время январского локдауна: запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и начальных классов в школах), спортзалам.
- Деятельность предприятий общественного питания (кроме адресной доставки и обслуживания на вынос);
- Работа ТРЦ и других развлекательных заведений - кинотеатров и тому подобное;
- Деятельность учебных заведений (кроме детских садов и начальных классов в школах);
- Деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
- Работа непродовольственных рынков и магазинов;
- Работа спортивных залов, бассейнов, фитнес-центров;
- Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий.
Что разрешено
- Работа общественного транспорта (допускается количество пассажиров, которое не превышает количество мест для сидения);
- Деятельность магазинов, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;
- Работа АЗС (без зон питания);
- Деятельность парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
- Деятельность медицинских и ветеринарных учреждений;
- Работа учреждений по ремонту транспортных средств, компьютеров и бытовой техники;
- Работа финансовых учреждений;
- Работа почтовых отделений и предоставления телекоммуникационных услуг.
Решение об ослаблении карантина не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней.