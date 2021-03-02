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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 2 » 12:08:31

Житомир погружается в «красную» зону: что запретят с 3-го марта

Сегодня, 12:22:11 11665 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир погружается в «красную» зону: что запретят с 3-го марта

 Со среды, 3 марта, в Житомире на территории всей области введут ограничения «красной» зоны карантина. Так, решение усилить карантин на Житомирщине приняли на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Оно связано с устойчивым ухудшением ситуации с коронавирусом в регионе.

В «красной» зоне будут действовать жесткие ограничения, как во время январского локдауна: запрещено работать заведениям питания, развлекательным заведениям, ТРЦ, кинотеатрам, театрам, учреждениям образования (кроме детских садов и начальных классов в школах), спортзалам.
 

Что будет запрещено с 3 марта

 
  • Деятельность предприятий общественного питания (кроме адресной доставки и обслуживания на вынос);
  • Работа ТРЦ и других развлекательных заведений - кинотеатров и тому подобное;
  • Деятельность учебных заведений (кроме детских садов и начальных классов в школах);
  • Деятельность учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
  • Работа непродовольственных рынков и магазинов;
  • Работа спортивных залов, бассейнов, фитнес-центров;
  • Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий.


Что разрешено

 
  • Работа общественного транспорта (допускается количество пассажиров, которое не превышает количество мест для сидения);
  • Деятельность магазинов, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленных в ассортименте указанных субъектов хозяйствования;
  • Работа АЗС (без зон питания);
  • Деятельность парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
  • Деятельность медицинских и ветеринарных учреждений;
  • Работа учреждений по ремонту транспортных средств, компьютеров и бытовой техники;
  • Работа финансовых учреждений;
  • Работа почтовых отделений и предоставления телекоммуникационных услуг.

Решение об ослаблении карантина не может быть пересмотрено ранее, чем через 14 дней.

Тэги: Житомир, Карантин, красная зона, коронавирус
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Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 13:00:17, Сегодня [Материал]

аху.....
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 13:23:24, Сегодня [Материал]

А носки в АТБ купить можно будет?
Ответ: можно
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 14:29:54, Сегодня [Материал]

Наглый циничный пиздежь! Нет никакой эпидемии, обычный весенний грипп
melan
4 melan (melan)   • 14:41:24, Сегодня [Материал]

Мало того что устроили тарифный геноцид, они еще лишают возможности заработать на оплату этих завышенных тарифов. Скоты!!!
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 15:23:47, Сегодня [Материал]

чего вы скиглите?
бюджетникам всем зарплаты подняли
захысныкам недавно премии выписали
полицаям вроде тоже обещались поднять
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