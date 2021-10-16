Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 16 Октября 2021    21:58:15
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 16 » 10:35:26

Житомир перейдет в «красную зону» через неделю, максимум - Сухомлин

Сегодня, 10:35:26 1602 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомир перейдет в «красную зону» через неделю, максимум - Сухомлин

 Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Житомир может войти в "красную" зону адаптивного карантина уже через неделю. При этом городские власти решили не отправлять детей на каникулы с 18 октября.
 
Об этом сообщает Телеграмм Житомира со ссылкой на заявление мэра Житомира Сергея Сухомлина в эфире "Украина 24".

"Я думаю, что через неделю, максимум, Житомир войдет в "красную" зону. Места в больницах у нас есть, никаких проблем с обеспечением нет… Минздрав рекомендовал школам уйти на каникулы с 18 октября, но мы следующую неделю будем проводить обучение в школах и детских садах", - отметил Сухомлин.
 
На данный момент в "красной" зоне запрещена работа ресторанов, кинотеатров, рынков и фитнес-центров. Ограничение не распространяется на те заведения, где 100% работников и клиентов полностью привиты.
 
Учебные заведения, где прививки получили менее 100% персонала, не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.
Тэги: Житомир, коронавирус, красная зона, Карантин
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus