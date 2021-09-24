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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Сентябрь » 24 » 14:48:30

Житомирская область рискует попасть в «красную» зону карантина

Сегодня, 14:48:30 870 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область рискует попасть в «красную» зону карантина

 Житомирская область может перейти в "красную" зону карантина в течение ближайших 2-3 недель. Об этом во время брифинга 24 сентября сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, это обусловлено быстрыми темпами распространения коронавируса в Украине.
 

"Есть определенная часть регионов, которые сейчас находятся в зоне риска вхождения уже даже в "красный" уровень эпидопасности: это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. Эти регионы могут перейти к "красному" уровню в течение двух-трех недель. Поэтому они будут нуждаться в наибольшем внимании", – указал главсанврач.


В то же время Кузин отметил, что пока нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой.
 

"Реанимационные койки заняты сейчас на 34%, койки с кислородом на 31%, а аппараты ИВЛ на 13%. При этом пациенты, которым назначена кислородная терапия, занимают 19% коек с кислородом", - отметил Кузин.


Главный государственный санитарный врач также добавил, что 95% госпитализированных в больницах - невакцинированы.

Напомним, с 23 сентября Житомирщина находится в "желтой" зоне карантина. Какие ограничения начали действовать - читайте по ссылке.
Тэги: Житомирская область, Карантин, коронавирус
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Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:10:29, Сегодня [Материал]

Дания отменила все мероприятия по борьбе с короновирусом. И даже маски отменили. с 1 октября.
melan
2 melan (melan)   • 15:35:45, Сегодня [Материал]

в Дании не воруют из бюджета. А у нас бороться будут с короной даже тогда когда во всем мире ее не будет. Очень хорошая ниша для набивания карманов. Интересно как там поживает Суслик, когда приговор будет???
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 15:51:07, Сегодня [Материал]

В Дании вакцинировано более 80% населения старше 12 лет, с этим связано и отмена ограничений. Какой процент осавулов вакцинировано в Украине?
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:39:22, Сегодня [Материал]

Неужели ты думаеш , что вакцына тебя спасёт? Два года тебе говорят, что умирают не от вируса!!! Чиновники Мэрии города Житомира ни разу не были в локдауне..ни разу! Нанимали самолёт во время локдауна в январе месяце и летали зимой на Маями купатся в море и загорать под палящими лучами солнца. О чём то тебе это говорит?
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