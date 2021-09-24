Житомирская область рискует попасть в «красную» зону карантина

Житомирская область может перейти в "красную" зону карантина в течение ближайших 2-3 недель. Об этом во время брифинга 24 сентября сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По его словам, это обусловлено быстрыми темпами распространения коронавируса в Украине.
"Есть определенная часть регионов, которые сейчас находятся в зоне риска вхождения уже даже в "красный" уровень эпидопасности: это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. Эти регионы могут перейти к "красному" уровню в течение двух-трех недель. Поэтому они будут нуждаться в наибольшем внимании", – указал главсанврач.
В то же время Кузин отметил, что пока нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой.
"Реанимационные койки заняты сейчас на 34%, койки с кислородом на 31%, а аппараты ИВЛ на 13%. При этом пациенты, которым назначена кислородная терапия, занимают 19% коек с кислородом", - отметил Кузин.
Главный государственный санитарный врач также добавил, что 95% госпитализированных в больницах - невакцинированы.
Напомним, с 23 сентября Житомирщина находится в "желтой" зоне карантина. Какие ограничения начали действовать - читайте по ссылке
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