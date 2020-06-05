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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 5 » 16:47:03

Никаких ослаблений: в Житомирской области усиливают контроль за соблюдением карантинных мер

Вчера, 17:07:03 1690 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Никаких ослаблений: в Житомирской области усиливают контроль за соблюдением карантинных мер

 В Житомирской области не ввели четвертую волну ослабления карантинных мер, которая должна была начаться с сегодняшнего дня, 5 июня.

Соответствующее решение приняли на заседании областной комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Ослабление и безопасность пока демонстрирует такие результаты, что заболеваемость коронавирусом в регионе возросла. Призываю всех жителей области соблюдать жесткие карантинные нормы. Адаптивный карантин - это ослабление, а не игнорирование ограничительных мер", - подчеркнул председатель ОГА Виталий Бунечко.

Следовательно, в Житомирской области кафе и рестораны продолжат обслуживать клиентов только на летних площадках, а проведение богослужений возможно лишь при условии соблюдения жестких карантинных мер.

Также во время заседания санитарной эпидемиологической службе было поручено провести проверку рынков и магазинов на соблюдение ограничительных мер. Полиция получила поручение провести проверку пассажирских перевозок.

Как сообщал "Журнал Житомира", Житомирская область не прошла в следующий этап снятия карантина из-за количества зараженных коронавирусом. Ранее область вошла в тройку регионов, где зафиксирован наибольший суточный прирост подтвержденных случаев COVID-19.
Тэги: коронавирус, Карантин, Житомирская область
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:22:08, Вчера [Материал]
-1

Как она может пройти если у нас заболели все врачи.глав.врачи. врачи отделений но не нянички ни медсестры. Это очень странно. Когда посадят тех кто обворовал базу спецмедпостачання на Смолянке.? Изза этого врачи не получили спецхалаты хранившиеся там и поболели
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 17:27:57, Вчера [Материал]
+3

В маршрутках без масок ездят, либо маски одеты очень низко, и спокойно носом дышат (то есть нос не прикрыт маской)
Почему водителей не штрафовать ? или людей маршруток без масок, я еще понимаю на улице(тоже снимаю) но в магазинах и маршрутках их не одевать не правильно.
А потом удивляются почему не понижаются случаи.
melan
3 melan (melan)   • 19:26:03, Вчера [Материал]
+1

всем начихать на карантинные меры, такое вялотекущее заражение может длится годами.
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