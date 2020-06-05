Никаких ослаблений: в Житомирской области усиливают контроль за соблюдением карантинных мер

В Житомирской области не ввели четвертую волну ослабления карантинных мер, которая должна была начаться с сегодняшнего дня, 5 июня.
Соответствующее решение приняли на заседании областной комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
"Ослабление и безопасность пока демонстрирует такие результаты, что заболеваемость коронавирусом в регионе возросла. Призываю всех жителей области соблюдать жесткие карантинные нормы. Адаптивный карантин - это ослабление, а не игнорирование ограничительных мер"
, - подчеркнул председатель ОГА Виталий Бунечко.
Следовательно, в Житомирской области кафе и рестораны продолжат обслуживать клиентов только на летних площадках, а проведение богослужений возможно лишь при условии соблюдения жестких карантинных мер.
Также во время заседания санитарной эпидемиологической службе было поручено провести проверку рынков и магазинов на соблюдение ограничительных мер. Полиция получила поручение провести проверку пассажирских перевозок.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Житомирская область не прошла в следующий этап снятия карантина
из-за количества зараженных коронавирусом. Ранее область вошла в тройку регионов, где зафиксирован наибольший суточный прирост
подтвержденных случаев COVID-19.
Почему водителей не штрафовать ? или людей маршруток без масок, я еще понимаю на улице(тоже снимаю) но в магазинах и маршрутках их не одевать не правильно.
А потом удивляются почему не понижаются случаи.