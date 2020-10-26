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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 26 » 11:34:34

В Житомирской области – новые карантинные зоны: какие города и районы стали «красными»

Сегодня, 11:46:34 2113 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области – новые карантинные зоны: какие города и районы стали «красными»

 С 26 октября в Житомирской области обновлены карантинные зоны. Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Самые жесткие условия карантина, то есть «красная» зона: города Бердичев, Коростень, а также Бердичевский, Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский и Чудновский районы.

К «оранжевой» зоне отнесены: города Житомир, Малин, Новоград-Волынский, а также Андрушевский, Барановский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Малинский, Народичский, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попельнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский и Хорошевский районы.

Решение об ослаблении красного, оранжевого и желтого уровня эпидемической опасности не может быть пересмотрено ранее чем через 14 дней.

Что за зоны?


В Украине с 3 августа вступило в силу разделение страны на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.

В зеленой зоне действуют правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляется ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавляют прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.


Тэги: Житомирская область, Карантин, зоны, коронавирус
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