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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Сентябрь » 11 » 08:30:30

С 14 сентября на Житомирщине будут действовать новые карантинные зоны

Сегодня, 08:41:30 4243 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 14 сентября на Житомирщине будут действовать новые карантинные зоны

 В Украине обновили цветные зоны карантина. Обновленное эпидемическое зонирование начнет действовать в Украине с понедельника, 14 сентября. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем в Telegram-канале.

Зоны влияют на карантинные правила в регионе. Самые строгие ограничения в красной зоне, самые слабые - в зеленой.
 

Карантинные зоны на Житомирщине с 14 сентября


В красной зоне пока нет ни одного города или района.

В оранжевой зоне: города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попельнянский районы.

В желтой зоне: города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы.

В зеленой зоне остальные населенные пункты и районы.


Что за зоны?


В Украине с 3 августа вступило в силу разделение страны на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.

В зеленой зоне действуют правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляется ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавляют прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.

Тэги: Житомирская область, Карантин, зоны
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