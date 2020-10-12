Житомир уже «оранжевый». С 12 октября начали действовать новые карантинные зоны

В Украине с 12 октября начало действовать новое эпидемическое зонирование относительно распространения коронавируса. Такое решение было принято по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В частности известно, ни один район или город области не попал в «красную» зону, Житомир и 3 крупнейших города области - в «оранжевой».
Ниже приведен перечень населенных пунктов и районов Житомирщинины, которые отнесены к «оранжевой» и «желтой» зоне. Остальные города и районы будут находиться в «зеленой» зоне.
Оранжевая зона:
города Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народичский, Овручский, Олевский, Пулинский, Черняховский и Чудновский районы.
Желтая зона:
город Малин, Андрушевский, Барановский, Брусиловский, Емильчинский, Новоград-Волынский, Попельнянский, Радомышльский, Романовский и Хорошевский районы.
Что за зоны?
В Украине с 3 августа вступило в силу разделение страны на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.
В зеленой зоне действуют правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.
В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляется ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.
Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавляют прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.