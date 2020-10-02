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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 2 » 12:54:22

С 5 октября – новые зоны карантина: в какой оказался Житомир

Сегодня, 13:23:22 135 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 5 октября – новые зоны карантина: в какой оказался Житомир

 С понедельника, 5 октября, в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Зоны влияют на карантинные правила в регионе. Самые строгие ограничения в красной зоне, самые слабые – в зеленой.
 

Санитарно-эпидемиологическое зонирование Житомирщины:


В красной зоне пока нет ни одного города или района.

В оранжевой зоне: Коростышевский, Житомирский, Любарский, Лугинский, Овручский, Олевский, Чудновский районы.

В желтой зоне: города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Коростенский, Народичский, Новоград-Волынский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Черняховский районы.

В зеленой зоне остальные населенные пункты и районы.


Что за зоны?


В Украине с 3 августа вступило в силу разделение страны на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.

В зеленой зоне действуют правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляется ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавляют прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.


 
Тэги: зоны, Житомирская область, Житомир, Карантин
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