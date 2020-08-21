Карантинные зоны: в «желтую» попали 3 города и 13 районов Житомирской области

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о новом эпидемическом зонировании в Украине.
Как сообщает Правительственный портал
, зонирование начнет действовать с понедельника, 24 августа.
«14 регионов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 000 населения за последние две недели. Поэтому мы имеем 14 красных зон, 75 - оранжевых, 106 - желтых»
, - об этом сообщил Виктор Ляшко, заместитель Министра здравоохранения-главный санитарный врач Украины.
К желтой зоне отнесены 16 админединиц в Житомирской области, в том числе Житомир.
- Города: Житомир, Коростень и Новоград-Волынский.
- Районы: Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы.
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Что за зоны?
В Украине с 3 августа вступило в силу разделение страны на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.
В зеленой зоне действуют правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.
В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляется ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.
Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавляют прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.