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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Август » 21 » 08:28:32

Карантинные зоны: в «желтую» попали 3 города и 13 районов Житомирской области

Сегодня, 08:46:32 876 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Карантинные зоны: в «желтую» попали 3 города и 13 районов Житомирской области

 Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о новом эпидемическом зонировании в Украине.

Как сообщает Правительственный портал, зонирование начнет действовать с понедельника, 24 августа.

«14 регионов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 000 населения за последние две недели. Поэтому мы имеем 14 красных зон, 75 - оранжевых, 106 - желтых», - об этом сообщил Виктор Ляшко, заместитель Министра здравоохранения-главный санитарный врач Украины.

К желтой зоне отнесены 16 админединиц в Житомирской области, в том числе Житомир.
 
  • Города: Житомир, Коростень и Новоград-Волынский.
  • Районы: Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.


Что за зоны?


В Украине с 3 августа вступило в силу разделение страны на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.

В зеленой зоне действуют правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляется ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавляют прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.

Тэги: зоны, Житомир, коронавирус, Карантин
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