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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Август » 28 » 17:21:54

Обновление карантинных зон: Житомирский район попал в «оранжевую», Житомир до сих пор в «желтой»

Вчера, 18:03:54 793 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Обновление карантинных зон: Житомирский район попал в «оранжевую», Житомир до сих пор в «желтой»

 На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердили новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. Они влияют на карантинные правила в регионе.

Перечень новых зон опубликовал в соцсети министр Кабмина Олег Немчинов.

Согласно новому разделению, на Житомирщине город Коростень, Житомирский и Коростенский районы попали в "оранжевую" зону.

Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинський, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы - в "желтой" зоне. Остальные районы - в "зеленой".

Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с понедельника, 31 августа.


 

Что за зоны?


В Украине с 3 августа вступило в силу разделение страны на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.

В зеленой зоне действуют правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляется ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавляют прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.

Тэги: зоны, Карантин, коронавирус, Житомир
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