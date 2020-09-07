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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 7 » 08:30:53

В Украине обновили зоны карантина: куда попал Житомир

Вчера, 08:31:53 2842 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине обновили зоны карантина: куда попал Житомир

 В Украине сегодня, 7 сентября, вступил в силу новый раздел страны на карантинные зоны. Это предусмотрено решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 3 сентября.

Зоны влияют на карантинные правила в регионе. Самые строгие ограничения в красной зоне, самые слабые - в зеленой.
 

Карантинные зоны на Житомирщине с 7 сентября


В красной зоне сейчас нет ни одного города или района.

В оранжевой зоне: города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и Попельнянский районы.

В желтой зоне: города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинский, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы.

В зеленой зоне все остальные населенные пункты и районы.


Что за зоны?


В Украине с 3 августа вступило в силу разделение страны на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.

В зеленой зоне действуют правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляется ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавляют прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.

Тэги: зоны, Карантин, Житомир
Комментариев: 2
GeraP
1 Павел Николаевич (GeraP)   • 15:14:59, Вчера [Материал]
+2

В Житомире ночные клубы ло сих пор работают. Это же самое необходимое. Когда заболевало по 300 чел на страну были закрыты, сейчас по 2300 и работают - где логика?
Stiven30
2 Дмитрий (Stiven30)   • 21:54:57, Вчера [Материал]
0

https://coronavirusonline.com.ua/countries/ukraine
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