В Украине обновили карантинные зоны: Житомир остается в «желтой»

В Украине обновили разделение на карантинные зоны: Житомир до сих пор остается в «желтой». Об этом свидетельствуют данные из интерактивной карты по разделу Украины на карантинные зоны
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Также в «желтую» зону на Житомирщине попали Житомирский, Любарский, Пулинский и Романовский районы и город Бердичев. Остальные районы и населенные пункты - в «зеленой» зоне.
В «красную» зону по уровню распространения коронавируса попал Харьков, Костопольский район Ровенщины и Кицманский район Черновицкой области.
Новый раздел вступит в силу с понедельника, 10 августа.
Напомним, в зеленой зоне действуют установленные по всей стране ограничения: ношение маски или респиратора в общественных местах; проведение массовых мероприятий при не более одного человека на 5 кв. м; кинотеатры, театры с заполненностью на 50%, перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
В желтой зоне действуют ограничения зеленой, а также запрещается: посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
В регионах, маркированных как оранжевая зона, действуют ограничения желтой и запрещается: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; прием новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
В красной зоне, кроме ограничений оранжевой, запрещается: работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Переход региона из одной в другую зону возможен, если есть превышение показателей 5 дней подряд, а вернуться в зону с лучшей эпидемиологической ситуацией регион может после улучшения показателей в течение 3 дней подряд.