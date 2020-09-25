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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Сентябрь » 25 » 09:03:53

Новое деление Украины на карантинные зоны: в Житомирской области стало больше «желтых»

Сегодня, 09:23:48 630 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новое деление Украины на карантинные зоны: в Житомирской области стало больше «желтых»

 В Украине обновили цветные зоны карантина. Соответствующее решение утвердила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Зоны влияют на карантинные правила в регионе. Самые строгие ограничения в красной зоне, самые слабые - в зеленой.

Обновленное эпидемическое зонирования начнет действовать с понедельника, 28 сентября.
 

Карантинные зоны на Житомирщине


В красной зоне пока нет ни одного города или района.

В оранжевой зоне: город Коростень, Лугинский, Любарский и Овручский районы.

В желтой зоне: города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Народичский, Новоград-Волынский, Олевский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы.

В зеленой зоне остальные населенные пункты и районы.


 

Что за зоны?


В Украине с 3 августа вступило в силу разделение страны на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.

В зеленой зоне действуют правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляется ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавляют прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.


Тэги: Житомирская область, зоны, Карантин
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