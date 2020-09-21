Обновили зоны карантина: большая часть территории Житомирщины – в «желтой»

В Украине обновили цветные зоны карантина. Обновленное эпидемическое зонирование начало действовать с понедельника, 21 сентября. Соответствующее решение утвердила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Зоны влияют на карантинные правила в регионе. Самые строгие ограничения в красной зоне, самые слабые - в зеленой.
Карантинные зоны на Житомирщине с 21 сентября
В красной
зоне пока нет ни одного города или района.
В оранжевой
зоне: город Коростень, Лугинский и Овручский районы.
В желтой
зоне: города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Любарский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы.
В зеленой
зоне остальные населенные пункты и районы.
Что за зоны?
В Украине с 3 августа вступило в силу разделение страны на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.
В зеленой зоне действуют правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.
В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляется ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.
Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавляют прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.
Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.
Кабинет министров Украины изменил критерии
к введению "красных" зон по распространению коронавируса. Теперь "красный" уровень эпидемиологической опасности в регионах Украины будут вводить в случае:
- загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения в течение 5 дней подряд;
- превышения среднего уровня заболеваемости COVID-19 по стране на 100 000 населения за 14 дней более чем в 5 раз.