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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 16 » 11:32:00

Житомир «оранжевый», Коростень - «красный»: новый раздел на карантинные зоны с 19 октября

Сегодня, 11:51:00 1266 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир «оранжевый», Коростень - «красный»: новый раздел на карантинные зоны с 19 октября

 На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

Так, согласно новому распределению Житомирская область отнесена к «красной» и «оранжевой» зоне.
 

«Красная» зона:


город Коростень; Коростенский, Лугинский, Любарский, Черняховский, Чудновский районы.
 

«Оранжевая» зона:


города Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский; Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Малинский, Народичский, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попельнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский районы.

Новое распределение вступит в силу 19 октября.


Что за зоны?


В Украине с 3 августа вступило в силу разделение страны на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону.

В зеленой зоне действуют правила, установленные по всей стране – ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, использование антисептика; проведение массовых мероприятий с не более чем 1 лицом на 5 кв. м; заполненность кинотеатров и театров не более, чем на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте только на сидячих местах.

В желтой зоне к предварительным ограничениям добавляется ограничение на посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста.

Оранжевая зона – к упомянутым ограничениям добавляют прекращение деятельности учреждений размещения, кроме гостиниц, ограничение деятельности развлекательных заведений и заведений питания в ночное время, деятельности спортзалов, фитнес-залов, детских учреждений оздоровления и отдыха, а также ограничение для массовых мероприятий – 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона – это запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, закрытие ресторанов, ТРЦ и тому подобное.


 
Тэги: Карантин, пандемия, зоны, Житомирская область
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 13:56:30, Сегодня [Материал]
+2

Ждем экспертное мнение Коцюбки со стояком на Трампа.
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