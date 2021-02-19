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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 19 » 15:43:45

В Житомирской области из-за вспышки коронавируса хотят усилить карантин

Сегодня, 16:03:45 900 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области из-за вспышки коронавируса хотят усилить карантин

Государственная комиссия Украины по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин в пяти областях из-за роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-центре Кабинета министров Украины.

Сообщается, что распространение СОVID-19 наблюдается в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях.

По словам заместителя Министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, ситуация с повышением заболеваемости в конце февраля была ожидаемой.
 

“Обычно в этот период ежегодно растет число больных ОРВИ. Поэтому усиленные карантинные мероприятия, которые проводились в январе, призваны были сбить пик заболеваемости”, – говорится в сообщении.


Виктор Ляшко отметил, что благодаря этому “удалось удержать ситуацию” и медицинская система сегодня способна выдержать дополнительную нагрузку.

Добавляется, что сейчас ситуация “контролируемая”. В то же время определены больницы, где при необходимости будут развернуты дополнительные койко для больных СОVID-19, обеспечено их кислородом.

После заслушивания руководителей ОГА, где растет заболеваемость инфекцией, было установлено, что общей проблемой является нечеткое соблюдение карантина и нарушение работы учреждений. 
 

“Комиссия приняла решение об усилении контроля за соблюдением карантинных ограничений, в том числе и со стороны руководства ОГА”, – сообщили в правительстве.


Добавляется, что одновременно будет создан резервный фонд койкомест, где при необходимости оперативно размещать больных СОVID-19.

По состоянию на 19 февраля в Житомирской области выявлено 3386 активных больных COVID-19. В течение суток подтверждено 262 новых случая, 208 человек выздоровели.

С 24 февраля Украина возвращается к адаптивному карантину. Регионы поделят на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, в которых карантин будет зависеть от эпидемической ситуации.

Тэги: Житомирская область, коронавирус, Карантин
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 16:52:51, Сегодня [Материал]

где обещанная вакцинация??? обосрались очередной раз.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:45:13, Сегодня [Материал]

Они ещё не определились, на какой вакцине наварить можно больше. Если они не смогли обеспечить копеечными масками, неужели Вы
думаете, что их реально заботит здоровье людей?
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