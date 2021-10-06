Житомирская область скоро может попасть в «красную» зону

В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону эпидемиологической опасности из-за распространения COVID-19. Под угрозой и Житомирщина.
Об этом 6 октября сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
и Центр экономики здравоохранения Киевской школы экономики.
Критериям "красного" уровня, по данным KSE
, уже отвечают:
Харьковская;
Запорожская;
Херсонская области.
Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.
По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 6 октября 11 областей соответствуют показателям "оранжевой" зоны. Это Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская
, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.
В случае перехода в "красную" зону, в Житомире кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать только, если 100% работников заведения и 100% посетителей будут полностью вакцинированы.
По состоянию на 6 октября в Житомирской области 5152 активных больных COVID-19. В течение суток подтверждено 382 новых случаев, выздоровели 130 человек.