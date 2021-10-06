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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 6 » 16:57:17

Житомирская область скоро может попасть в «красную» зону

Сегодня, 16:57:17 814 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область скоро может попасть в «красную» зону

 В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную" зону эпидемиологической опасности из-за распространения COVID-19. Под угрозой и Житомирщина.

Об этом 6 октября сообщили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Центр экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Критериям "красного" уровня, по данным KSE, уже отвечают:

Харьковская;
Запорожская;
Херсонская области.

Также в зоне риска Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 6 октября 11 областей соответствуют показателям "оранжевой" зоны. Это Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая и Черновицкая области.

В случае перехода в "красную" зону, в Житомире кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать только, если 100% работников заведения и 100% посетителей будут полностью вакцинированы.

По состоянию на 6 октября в Житомирской области 5152 активных больных COVID-19. В течение суток подтверждено 382 новых случаев, выздоровели 130 человек.

Тэги: красная зона, Карантин, коронавирус, Житомирская область
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Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:37:07, Сегодня [Материал]

И что Мэрия города Житомира пойдёт в локдаун ??? Они обзываются лохи. лохи получают зарплату и премию по 120 тысяи и летят на море под полящими лучами солнца греют свои мамоны. ой получите в сввоё время по морде.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 22:23:09, Сегодня [Материал]

Да, будет интересно посмотреть, особенно после подписания приказа минюстом о принудительной вакцинации чиновников.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:38:36, Сегодня [Материал]

Так быстренько хотят загнать людей по домам! Прям в 12 часов ночи сделайте это. Как на новый год.
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:45:32, Сегодня [Материал]

Тебе ж говорили прививайся и одевай маску, а ты не хотел
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