Новая карантинная карта: красная зона поглотила всю Житомирскую область

С 9 ноября все города и районы Житомирской области будут отнесены к «красной» зоне карантина. Соответствующее решение было принято Государственной комиссией ТЭБ и ЧС.
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
В «красной» зоне с понедельника:
В пределах красной зоны (с учетом ограничений оранжевой зоны), запрещается:
- города: Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский
- районы: Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народичский, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попельнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский.
- работа общественного транспорта;
- посещение учебных заведений;
- посещения заведений сферы культуры, кинотеатров;
- деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов;
- посещения заведений торгового и бытового обслуживания населения.
Напомним, Житомир находится в «красной» зоне со 2-го ноября. Исполком городского совета утвердил перечень ограничений
, который должен действовать на территории Житомира.