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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 6 » 13:19:31

Новая карантинная карта: красная зона поглотила всю Житомирскую область

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Новая карантинная карта: красная зона поглотила всю Житомирскую область

 С 9 ноября все города и районы Житомирской области будут отнесены к «красной» зоне карантина. Соответствующее решение было принято Государственной комиссией ТЭБ и ЧС.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

В «красной» зоне с понедельника:
 
  • города: Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский
  • районы: Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народичский, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попельнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский.

В пределах красной зоны (с учетом ограничений оранжевой зоны), запрещается:
 
  • работа общественного транспорта;
  • посещение учебных заведений;
  • посещения заведений сферы культуры, кинотеатров;
  • деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов;
  • посещения заведений торгового и бытового обслуживания населения.

Напомним, Житомир находится в «красной» зоне со 2-го ноября. Исполком городского совета утвердил перечень ограничений, который должен действовать на территории Житомира.

Тэги: Карантин, красная зона, Житомирская область
Комментариев: 1
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 14:18:21, Сегодня [Материал]

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