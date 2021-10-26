В ближайшие дни Житомирская область окажется в «красной» зоне – Ляшко

На красный уровень эпидемической опасности будут переведены еще пять областей Украины, в частности и Житомирщину. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 26 октября, сообщает Укринформ
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"На ближайшем заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе на красный уровень эпидопасности еще 5 областей: Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской", - сказал министр.
Он напомнил, что с 26 октября красный уровень эпидемической опасности вводится в Ровненской и Николаевской областях.
По словам Ляшко, красный уровень эпидопасности остается на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей.
"В общей сложности это уже будет 13 областей на красном уровне эпидопасности. Напомню, что среднее время пребывания региона в красном уровне эпидопасности во время весенней волны было 37 дней", - добавил министр.
За прошлые сутки в Украине зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, летальных исходов – 734. В Житомирской области по состоянию на 26 октября 14 045 активных больных.