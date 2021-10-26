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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 26 » 11:55:46

В ближайшие дни Житомирская область окажется в «красной» зоне – Ляшко

Вчера, 11:55:10 2014 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В ближайшие дни Житомирская область окажется в «красной» зоне – Ляшко

 На красный уровень эпидемической опасности будут переведены еще пять областей Украины, в частности и Житомирщину. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 26 октября, сообщает Укринформ.
 

"На ближайшем заседании Государственной комиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение о переводе на красный уровень эпидопасности еще 5 областей: Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской", - сказал министр.


Он напомнил, что с 26 октября красный уровень эпидемической опасности вводится в Ровненской и Николаевской областях.

По словам Ляшко, красный уровень эпидопасности остается на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей.
 

"В общей сложности это уже будет 13 областей на красном уровне эпидопасности. Напомню, что среднее время пребывания региона в красном уровне эпидопасности во время весенней волны было 37 дней", - добавил министр.


За прошлые сутки в Украине зафиксировано 19 120 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, летальных исходов – 734. В Житомирской области по состоянию на 26 октября 14 045 активных больных.
Тэги: красная зона, Карантин, Житомирская область
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Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 12:24:54, Вчера [Материал]

Просто интересно когда они вакцинируют все население, а ситуация с заболеваемостью будет все такой же, будем переходить в фиолетовую зону???
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 13:26:49, Вчера [Материал]

Нет, скажут нужно 3-4 и более доз колоть и вот тогда заживем) Бесконечная история.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 13:29:00, Вчера [Материал]

но следующие дозы уже платно
с наркотой такая схема отлично работает, там тоже первые дозы обычно дают в подарок....
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 15:04:45, Вчера [Материал]

Так и первые дозы тоже платные. Деньги за дозы взяты из бюджета, т.е. твои и мои деньги. Это как история с газом - покупаем рос. газ у другой страны и поэтому он вдруг перестает быть рос. газом. Так и тут - бесплатно колят, а то что это куплено за бюджетные деньги, это уже люди не понимают или не хотят понимать. Биг фарма ничего бесплатно не будет делать ни для кого. Не те лохи.
TerminatorUA
5 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:35:15, Вчера [Материал]

Вероятно просто не будет такой нагрузки на больницы
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