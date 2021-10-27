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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Октябрь » 27 » 10:58:16

С 30 октября Житомирская область в «красной» зоне карантина

Сегодня, 10:58:20 1893 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 30 октября Житомирская область в «красной» зоне карантина

 Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила в "красную" зону Житомирскую область.

Усиленные карантинные ограничения начнут действовать с 30 октября.
 

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей", - сообщил 27 октября министр Кабинета министров Олег Немчинов.


Запреты "красной" зоны

 
  • Прием посетителей в заведениях общепита (лишь работа на вынос);
  • Работа ТРЦ, развлекательных заведений и непродовольственных магазинов, заведений бытового обслуживания;
  • Работа спортзалов и бассейнов;
  • Работа непродовольственных рынков;
  • Прием посетителей заведениями культуры;
  • Проведение массовых мероприятий;
  • Посещение учебных заведений (кроме детсадов и 1-4 классов школ).



Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Тэги: коронавирус, Житомирская область, красная зона, Карантин
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