С 30 октября Житомирская область в «красной» зоне карантина

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила в "красную" зону Житомирскую область.
Усиленные карантинные ограничения начнут действовать с 30 октября.
"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей", - сообщил 27 октября министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Запреты "красной" зоны
- Прием посетителей в заведениях общепита (лишь работа на вынос);
- Работа ТРЦ, развлекательных заведений и непродовольственных магазинов, заведений бытового обслуживания;
- Работа спортзалов и бассейнов;
- Работа непродовольственных рынков;
- Прием посетителей заведениями культуры;
- Проведение массовых мероприятий;
- Посещение учебных заведений (кроме детсадов и 1-4 классов школ).
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.
Также для полностью вакцинированных не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.