Житомирская область переходит на жесткий карантин: «красная» зона с 3 марта

Житомирская область из-за увеличения количества больных коронавирусом окажется в "красной" зоне карантина. Об этом 1 марта во время онайлн-брифинга рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
"Сегодня будет проведена государственная комиссия ТЭБ и ЧС, где Житомирщина войдет в красную зону с соответствующими ограничениями. За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 заболевших COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла от 900 почти в 2700 - втрое увеличилось количество заболевших", - отметил Бунечко.
Также он добавил, что в "красную" зону войдут все районы области.
В соцсетях уже опубликовали протокол с заседания государственной комиссии ТЭБ и ЧС, согласно которому, "красная" зона на Житомирщине начнет действовать с 3 марта.
По состоянию на 12:00 на Правительственном портале не опубликовано официальное постановление.
Ограничения в "красной" карантинной зоне