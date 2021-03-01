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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 1 » 11:53:02

Житомирская область переходит на жесткий карантин: «красная» зона с 3 марта

Вчера, 12:13:02 8868 13 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область переходит на жесткий карантин: «красная» зона с 3 марта

 Житомирская область из-за увеличения количества больных коронавирусом окажется в "красной" зоне карантина. Об этом 1 марта во время онайлн-брифинга рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
 

"Сегодня будет проведена государственная комиссия ТЭБ и ЧС, где Житомирщина войдет в красную зону с соответствующими ограничениями. За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 заболевших COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла от 900 почти в 2700 - втрое увеличилось количество заболевших", - отметил Бунечко.


Также он добавил, что в "красную" зону войдут все районы области.

В соцсетях уже опубликовали протокол с заседания государственной комиссии ТЭБ и ЧС, согласно которому, "красная" зона на Житомирщине начнет действовать с 3 марта.
 

По состоянию на 12:00 на Правительственном портале не опубликовано официальное постановление.
 

Ограничения в "красной" карантинной зоне


Тэги: красная зона, Житомирская область, коронавирус, Карантин
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Комментариев: 12
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:11:20, Вчера [Материал]

Сейчас в горсиполкоме повесят объявление "Карантин, Вход воспрещен" . Ляшко, который приезжал в Житомир менять Парамонова, уже тогда знал, что тут будут вводить красную зону. В Житомире нет туристических маршрутов, нет большого количества иногородних людей, почему же мы постоянно в красной зоне? Может потому, что власти города ничего не делают для препятствия распространению инфекции. нет ни разъяснительных лекций, нет памяток для людей, а на Михайловской на большом экране крутят постоянно что угодно, только не лекции про ковид.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:12:49, Вчера [Материал]

Людям, что опять сидеть дома?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:13:49, Вчера [Материал]

У меня соседка вызвала скорую помощь, когда она узнала, что она будет сидеть дома без работы и без денег. Она и так голодает. А другая соседка, хоть и на костылях, сказала, что хочет идти на Майдан и перекрывать улицы
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:41:27, Вчера [Материал]

С 3 марта горсполком Житомира введет красную зону карантина. Чиновники от здравоохранения раздувают статистику. Кто вместо арестованного Суслика, сейчас возглавляет здравоохранение области? Уйдут ли чиновники, как и народ на локдаун, или снова будут писать себе премии по 120 тысяч? Отменят ли сессию 11 марта? Ведь карантин для людей, или депутаты горсовета уже не люди? А Закон Украины 540 (который дал право местной власти уменьшать налоги до 0) как будете выполнять? Или опять будете говорить, что Киев виноват? Обратите внимание, многомиллионный город Киев в оранжевой зоне, или желтой, а маленький(по сравнению с Киевом) Житомир - в красной. Вот так "работает" наша местная городская власть
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:57:44, Вчера [Материал]

Да, узнал, что 11 числа сессия состоится. Депутатам и чиновникам глубоко начхать на локдаун. Будут "дерибанить" бюджет города Житомира, землю и гидропарк. Их всех надо пропустить через "коридор позора". Нужно запретить им поулчать зарплату и прочие выплаты во время локдауна. И пусть за 2020 тоже все вернут. Это будет правильно. И надо перестать ходить в супермаркеты. и не потому, что там сотни тысяч людей проходит в день и огромное количество купюр денежных проходит через руки , а чтобы они закрылись, а то мелкий бизнес Житомира умрет навсегда. А ФОПам надо добиваться у местной власти отменить местные налоги, а не ездить в Киев. Местная власть обязана снизить до 0 на период карантина все местные налоги - на землю, на недвижимость, единый налог, аренда земли и коммунальнй собственности. Если мы все вместе этого не сделаем, то за нас никто этого делать не будет.
FED8
6 FED8 (FED8)   • 14:36:31, Вчера [Материал]

С какого будуна карантин . Люди умирают от безденежья и от не вовремя оказанной медпомощи из-за коронавируса . Заболевает больше от застиранных масок на лице . Кромберг и другие заводы будут работать как обычно . Все делается для разорения и уничтожения среднего класса предпринимателей .
RaID
7 Сергій (RaID)   • 15:04:43, Вчера [Материал]

За рік можна було вже і переглянути бізнес модель, хоча б якийсь частині бізнесу. Адже давно мали вже зрозуміти, не все тепер буде офлайн, а багато чого піде у онлайн від нині і назавжди. Да, залишаться якісь бізнеси які можуть вести свою діяльність тільки офлайн, але тим хто може працювати в онлайні, що їм конкретно заважало рік змінюватись і охоплювати клієнтів з будь якого місця?
ELVA
8 Elva (ELVA)   • 15:35:12, Вчера [Материал]

Просто ЗАДОВБАЛИ! Це ГЕНОЦИД по відношенню до власного народу!
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 15:49:46, Вчера [Материал]

а полицаи за маски гонять будут?
прикольный был цирк
SAT
10 Nostradamus (SAT)   • 19:10:13, Вчера [Материал]

Що вам, вельми нешановні жлобомирці незрозуміло ?
Не платить Житомирщина ковідну мзду у верховний общак. Суслика налякали, він боїться і відсторонений, заступники бояться. Ах так ! То буде Вам червона зона !
У цій недодержаві ще з часів Кучми нічого не змінилось, корупція зростає та чиновники відкрито нахабніють. На народ їм, вибачте, на_рати, особливо там, у верху.
Цивілізовані країни вже або закінчують вакцинування, або більшість населення провакцинували хочаб раз. А у нас що ? Депутати та інша шлоєбінь тихенько отримали високоякісну вакцину ( самі знаєте коли ), а для населення,,, ну, населення нехай саме виживає. От і провакциновано у нас скільки ? Менше тисячі осіб. Медики у Житомирі відмовляються вакцинуватись цією вакциною. Чому ? А Ви запитайте у 2-й лікарні у її директора Кухарука чи лікарів-хірургів, як вони почувались після введення вакцини на минулому тижні.
Та й ми самі дотримуємось хіба ковідних обмежень ? Ні. Більшість не робить елементарного. Бо поліція нічого не контролює і бездіє. Їм теж немає коли, їм потрібно теж мзду наверх збирати, а не про електорат дбати. Отак і живемо-існуємо. Бо самі варті наших керманичів (((
А по критеріях Виклпадених у постанові недоуряду, ми все ж не дотягуємо до червоної зони. Кожен, здатний мислити, може подивитись цифри і проаналізувати ситуацію.
Цікаво, чи знайдеться хоч один підприємець, який таке рішення оскаржить у суді ?! Це буде показником нашої громадської свідомості !
TarasS
12 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 22:13:46, Вчера [Материал]

"Депутати та інша шлоєбінь тихенько отримали високоякісну вакцину ( самі знаєте коли )"

Знову ці придуркуваті байки про депутатів, які таємно отримали від Путіна найкращу у світі вакцину "Спутник новичка".

P. S. 62% росіян не хочуть вакцинуватися російською вакциною:
https://www.levada.ru/2021/03/01/koronavirus-vaktsina-i-proishozhdenie-virusa/
melan
11 melan (melan)   • 19:31:37, Вчера [Материал]

Маршрутки, это разносчик заразы. Ездят набитые под завязку. Кто контролирует перевозчиков???
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