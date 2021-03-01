Житомирская область переходит на жесткий карантин: «красная» зона с 3 марта

"Сегодня будет проведена государственная комиссия ТЭБ и ЧС, где Житомирщина войдет в красную зону с соответствующими ограничениями. За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 заболевших COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла от 900 почти в 2700 - втрое увеличилось количество заболевших", - отметил Бунечко.