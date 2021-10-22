За сутки в больницы Житомира госпитализировали рекордное количество больных коронавирусом

В Житомире за сутки госпитализировали 60 больных COVID-19. В Больницу №1 госпитализировали 6 пациентов, Больница №2 приняла 54-х больных.
В областную детскую больницу доставили еще 7 детей, информирует городской совет
.
По словам медицинского директора КП «Больница №2» Виктора Помирляну, за последние сутки в больнице использовали 1,7 тонны жидкого кислорода. Медицинский директор говорит, что даже в пиковые нагрузки весной использовали максимум тонну - тонну двести кислорода.
По состоянию на утро в Больнице №2 находится 255 пациентов с COVID-19. Всего медицинское учреждение может развернуть 300 «ковидных» коек.
Как сообщил медицинский директор КП «Центр первично медико санитарной помощи» Александр Космина, за вчерашний день в Житомире вакцинировались 1659 человек.
По состоянию на 22 октября в Житомире 3359 активных больных COVID-19.