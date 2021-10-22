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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Октябрь » 22 » 11:50:15

За сутки в больницы Житомира госпитализировали рекордное количество больных коронавирусом

Сегодня, 11:50:15 567 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За сутки в больницы Житомира госпитализировали рекордное количество больных коронавирусом

 В Житомире за сутки госпитализировали 60 больных COVID-19. В Больницу №1 госпитализировали 6 пациентов, Больница №2 приняла 54-х больных.

В областную детскую больницу доставили еще 7 детей, информирует городской совет.

По словам медицинского директора КП «Больница №2» Виктора Помирляну, за последние сутки в больнице использовали 1,7 тонны жидкого кислорода. Медицинский директор говорит, что даже в пиковые нагрузки весной использовали максимум тонну - тонну двести кислорода.

По состоянию на утро в Больнице №2 находится 255 пациентов с COVID-19. Всего медицинское учреждение может развернуть 300 «ковидных» коек.



Как сообщил медицинский директор КП «Центр первично медико санитарной помощи» Александр Космина, за вчерашний день в Житомире вакцинировались 1659 человек.

По состоянию на 22 октября в Житомире 3359 активных больных COVID-19.

Тэги: Житомир, госпитализация, коронавирус, больница
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:10:13, Сегодня [Материал]

сколько из них прошприцованых?
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