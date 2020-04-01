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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 1 » 14:50:06

78 лет, приехала из Испании: в Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

Вчера, 15:10:42 6006 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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78 лет, приехала из Испании: в Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину

 В Житомире 1 апреля госпитализировали в инфекционное отделение женщину, у которой экспресс-тест показал положительный результат на коронавирус. Как сообщил мэр Житомира, сейчас медики ждут подтверждение из лаборатории.

О женщине известно, что ей 78 лет и она недавно вернулась из Испании.
 

"6 дней она находилась на самоизоляции и была на связи со своим семейным врачом. На 6-й день у женщины появились проблемы с дыханием, она обратилась к врачу, выехали врачи первичного звена, сделали экспресс-тест и он показал возможность заболевания коронавирусом. "Скорая" увезла женщину в инфекционное отделение первой больницы", - рассказал детали Сергей Сухомлин.


Мэр также поблагодарил медиков, которые оперативно отработали согласно всех протоколов.

Тэги: госпитализация, коронавирус, Женщина, Житомир
Комментариев: 7
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 15:23:12, Вчера [Материал]
+1

Это край.
В таком возрасте, в такое время кататься по заграницам.
Mykhailo
5 Михаил (Mykhailo)   • 18:35:37, Вчера [Материал]
0

Ну свиня говорил, что пенсионеры теперь катаются по Венским операм благодаря безвизу, я ему верю...
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:47:58, Вчера [Материал]
-3

Она там жила ...ее просто выкинули оттуда....лечить. хоронить, а так проще выкинули и все
TarasS
3 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 16:03:50, Вчера [Материал]
+1

Гостинно роззявлена Укрозеленія чекає ще 200 тис. гостей на Великдень: з Італії, Іспанії, РФ etc.

Причому кордони вже жекілька днів жоско закриті. Але всіх бажаючих пустять. Бо кордони ж закриті жоско.
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 01:56:49, Сегодня [Материал]
0

Чего не сделаешь ради предвыборного обещания, вернуть украинцев домой... вот и вернул)
Antisvinomir1
4 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:14:13, Вчера [Материал]
+3

Спасибо зеленутой массе
За президента
Mykhailo
6 Михаил (Mykhailo)   • 18:44:52, Вчера [Материал]
-1

А так-то Порох своего сынка не пустил бы из Лондона вернуться, и других куршавельских тусовщиков. И сам бы умер в своём испанском дворце, но украинских пенсионеров спас, да? Сами-то верите?
Оба хуже (с), причём чем дальше - тем мразотнее.
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