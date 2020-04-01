В Житомире 1 апреля госпитализировали в инфекционное отделение женщину, у которой экспресс-тест показал положительный результат на коронавирус. Как сообщил мэр Житомира, сейчас медики ждут подтверждение из лаборатории.
О женщине известно, что ей 78 лет и она недавно вернулась из Испании.
"6 дней она находилась на самоизоляции и была на связи со своим семейным врачом. На 6-й день у женщины появились проблемы с дыханием, она обратилась к врачу, выехали врачи первичного звена, сделали экспресс-тест и он показал возможность заболевания коронавирусом. "Скорая" увезла женщину в инфекционное отделение первой больницы", - рассказал детали Сергей Сухомлин.
Мэр также поблагодарил медиков, которые оперативно отработали согласно всех протоколов.
78 лет, приехала из Испании: в Житомире с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину
В таком возрасте, в такое время кататься по заграницам.
Причому кордони вже жекілька днів жоско закриті. Але всіх бажаючих пустять. Бо кордони ж закриті жоско.
За президента
Оба хуже (с), причём чем дальше - тем мразотнее.