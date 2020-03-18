В Житомирской области госпитализировали в инфекционное отделение 10-месячного ребенка с подозрением на коронавирус, который вместе с родителями вернулся из Польши.
Об этом во время брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, сообщает Укринформ
.
«Вчера около 23.00 поступил вызов от семьи. Отец ребенка объяснил ситуацию, туда выехала скорая помощь. Семья 7-9 марта находилась в Польше вместе с детьми, 10 марта вернулась, а 13-го начались первые признаки респираторной вирусной инфекции. Приехала подготовленная бригада экстренной медицинской помощи, забрали маму с 10-месячным ребенком в селе Бердичевского района», - сообщил Суслик.
По его словам, сейчас ребенок вместе с мамой находится в инфекционном отделении. У женщины клинических данных о заболевании нет, а ребенок в состоянии средней тяжести.
«Экспресс-тест на коронавирус отрицательный, но будет проводиться ПЦР-диагностика (полимеразная цепная реакция) для того, чтобы окончательно исключить или подтвердить это заболевание», - добавил Суслик.
Он отметил, что на момент прибытия медиков отца ребенка дома не было, хотя из телефонного разговора врачи услышали как он кашлял. Сейчас семейные врачи работают над тем, чтобы мужчина обратился за медицинской помощью в телефонном режиме. Кроме того, с больным младенцем контактировали еще один 5-летний ребенок и бабушка.
Начальник управления здравоохранения ОГА также сообщил, что в Овручской райбольнице проверят еще 2 пациентов с подозрением на коронавирус, один из которых вернулся из Польши.
Напомним, по состоянию на утро 18 марта в Украине было выявлено 14 больных короновирусом
, двое из которых уже умерли.
В житомирскую больницу госпитализировали 10-месячного ребенка с подозрением на коронавирус
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