В городе Радомышль Житомирской области уволили санитарку инфекционного отделения, которая отказалась без защитного комбинезона мыть палату, где умерла больная коронавирусом женщина.
Об этом женщина сообщила журналистам ТСН
. Она рассказала, что боялась принести коронавирус домой, потому что у нее ребенок с инвалидностью.
"Должны быть комбинезоны, должны мы быть защищены, иди мой и тихонько иди домой. Я отказалась. Было три защитные костюмы, все. Нас было пятеро. И они меня заставляют. Не дай бог, я ребенку принесу", - рассказала сестра-хозяцка инфекционного отделения Радомышльской ЦРБ Наталья Гриценко.
Районная власть подтверждает, что в больнице мало защитных средств. Деньги есть, говорят чиновники. А вот купить негде.
"Мы не можем и не знаем, где приобрести. Поэтому ситуация патовая"
, - говорит депутат Житомирского облсовета Николай Григоренко.
"Трудно купить, скажу откровенно, купить хотел, но купить их проблема"
, - объясняет председатель Радомышльской РГА Виктор Пулковский.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Радомышле сейчас изолированы более 30 человек. Врачи подозревают, что их могла инфицировать 71-летняя больная, которая на днях умерла от осложнений, вызванных коронавирусом
. 16 марта в Киеве подтвердили первые случаи коронавируса. Известно, что один из больных, молодой киевский студент, контактировал с больной женщиной из Радомышля
.
В Радомышле уволили санитарку, которая отказалась без защитного костюма мыть палату после умершей от коронавируса – СМИ
Відмовки як у першокласників
Ну звыняйтэ, бананив нэма (с)
Что мне нравится: тупую курицу, после приезда из эпицентра эпидемии бегавшую по церквям тут жалеют (потому что померла), а здравомыслящего человека - увольняют. В здоровых украинцев под контролем врачей едущих на карантин кидали камнями, нажравшиеся жаропонижающего заробитчане - велкам...
Бегите к армейским тыловикам. Просите поделиться костюмами химзащиты или антикислотными. Плюс противогазы.
Конечно, работать в них труднее, чем биологической защите, зато они гарантируют полную защиту, намного прочнее даже ракалов и допускают стерилизацию и повторное применение.
А сейчас может и пригодиться.