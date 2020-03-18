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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 18 » 10:27:41

В Радомышле уволили санитарку, которая отказалась без защитного костюма мыть палату после умершей от коронавируса – СМИ

Сегодня, 10:52:41 2301 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Радомышле уволили санитарку, которая отказалась без защитного костюма мыть палату после умершей от коронавируса – СМИ

 В городе Радомышль Житомирской области уволили санитарку инфекционного отделения, которая отказалась без защитного комбинезона мыть палату, где умерла больная коронавирусом женщина.

Об этом женщина сообщила журналистам ТСН. Она рассказала, что боялась принести коронавирус домой, потому что у нее ребенок с инвалидностью.
 

"Должны быть комбинезоны, должны мы быть защищены, иди мой и тихонько иди домой. Я отказалась. Было три защитные костюмы, все. Нас было пятеро. И они меня заставляют. Не дай бог, я ребенку принесу", - рассказала сестра-хозяцка инфекционного отделения Радомышльской ЦРБ Наталья Гриценко.


Районная власть подтверждает, что в больнице мало защитных средств. Деньги есть, говорят чиновники. А вот купить негде.

"Мы не можем и не знаем, где приобрести. Поэтому ситуация патовая", - говорит депутат Житомирского облсовета Николай Григоренко.

"Трудно купить, скажу откровенно, купить хотел, но купить их проблема", - объясняет председатель Радомышльской РГА Виктор Пулковский.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Радомышле сейчас изолированы более 30 человек. Врачи подозревают, что их могла инфицировать 71-летняя больная, которая на днях умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. 16 марта в Киеве подтвердили первые случаи коронавируса. Известно, что один из больных, молодой киевский студент, контактировал с больной женщиной из Радомышля.
Тэги: Радомышль, больница, коронавирус, увольнение
Комментариев: 9
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 11:16:51, Сегодня [Материал]
+9

Санитарку восстановить, директора уволить.
Живу_на_Восточной
2 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 11:39:01, Сегодня [Материал]
-2

Дожны-должны, но не можем и не знаем

Відмовки як у першокласників
andriiua
3 andrii (andriiua)   • 11:53:03, Сегодня [Материал]
+5

каким больными на голову надо быть, чтобы заставлять человека идти на верную смерть...
dakar
5 Инспектор Кранник (dakar)   • 12:07:23, Сегодня [Материал]
-2

елки, не преувеличивайте, это не бубонная чума
RaID
9 Сергій (RaID)   • 14:08:44, Сегодня [Материал]
+1

Вірус не потрапляє через шкіру. Тому якщо обережно мити і не чухати собі носа, рота, очі (що на собі відчуваю важко), то можна. Звичайно це ніяк не виправдовує тих хто її звільнив, бо відповідний одяг там мав бути завжди, чи якщо немали завжди, то могли б готуватись 3 місяці вже як. А якщо просрали всі полімери, то себе звільняйте керівникі які докерувались або йдіть і самі мийте, але санітарку можна зрозуміти у цій ситуації.
Mykhailo
4 Михаил (Mykhailo)   • 12:01:17, Сегодня [Материал]
+5

Вот главврача-увольнятора и заставить мыть. В виде жеста доброй воли, разрешить купить крепкие резиновые перчатки, очки (для болгарки) и респиратор в ближайшем хозмаге (а, стоп, они же закрыты).
Ну звыняйтэ, бананив нэма (с)
Что мне нравится: тупую курицу, после приезда из эпицентра эпидемии бегавшую по церквям тут жалеют (потому что померла), а здравомыслящего человека - увольняют. В здоровых украинцев под контролем врачей едущих на карантин кидали камнями, нажравшиеся жаропонижающего заробитчане - велкам...
lg2013
6 lg (lg2013)   • 12:23:40, Сегодня [Материал]
+2

Скільки раз повторювалось - лікарні готові, все готове. Хтось з міністерства робив огляд. Все добре. Тільки не зрозуміло, куди він дивився, що перевіряв. Реформи "робили", а за 2,5 місяці не змогли оцінити ситуацію в світі і виставити пріорітети, дебіли. А тепер, чи зобов'язаний медперсонал "йти з рушницею на танки"?
telefon
7 джавахарлал нюру (telefon)   • 13:56:30, Сегодня [Материал]
+1

"Мы не можем и не знаем, где приобрести. Поэтому ситуация патовая",
Бегите к армейским тыловикам. Просите поделиться костюмами химзащиты или антикислотными. Плюс противогазы.
Конечно, работать в них труднее, чем биологической защите, зато они гарантируют полную защиту, намного прочнее даже ракалов и допускают стерилизацию и повторное применение.
telefon
8 джавахарлал нюру (telefon)   • 13:59:27, Сегодня [Материал]
+1

А у меня валялся новенький костюм для защиты при опрыскивании растений. Пластиковый. Уже выкинуть хотел, но пожалел - новенький.
А сейчас может и пригодиться.
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