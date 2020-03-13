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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 13 » 18:02:39

Первая смерть от коронавируса: полиция патрулирует места проживания родных женщины, спасатели проводят дезинфекцию

Вчера, 17:57:39 2053 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Первая смерть от коронавируса: полиция патрулирует места проживания родных женщины, спасатели проводят дезинфекцию

 В городе Радомышль Житомирской области полиция "охраняет правопорядок" вблизи мест проживания родных женщины, умершей от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Житомирской области.
 

"Полиция обеспечивает правопорядок, в том числе обеспечивает охрану правопорядка вблизи мест проживания женщины и ее родных. Если мы говорим о функциях полиции, то под охрану берутся определенные лица при определенных обстоятельствах. Здесь речь не идет о физической охране лиц. Здесь речь идет об обеспечении правопорядка. И полиция работает вблизи мест проживания родных женщины. Никаких оснований для паники или каких-то противоправных действий", - сообщили в пресс-службе.


Также в полиции добавили, что они не предлагали родным умершей женщины охрану, а лишь обеспечивают публичную безопасность и порядок в пределах своих полномочий.

Тем временем спасатели провели обеззараживание объектов в Радомышле, где ранее находилась инфицированная короновирусом женщина. В частности, проведено обеззараживание автовокзала и церкви.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Украине от коронавируса умер первый человек - это 71-летняя пациентка из Радомышля. Известно, что женщина вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. Утром 13 марта у пенсионерки ухудшилось состояние и ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.
Тэги: Радомышль, полиция, дезинфекция, коронавирус
Комментариев: 4
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 18:22:19, Вчера [Материал]
+3

Ось вона статистика наша 2 хворих - 1 загиблий = 50%. Це не китайські 4,2%. Звісно що говорити рано за це, але тенденція погана.
Живу_на_Восточной
2 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 18:29:57, Вчера [Материал]
0

Можна й далі піти і сказати — «В Житомирській області смертність від covid-19 складає 100%» Дуже гарний маніпулятивний заголовок був би.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:23:15, Вчера [Материал]
-2

отлично
полицаи будут основными разносчиками заразы привезённой еврогастарбайтерами
fg
4 Василий (fg)   • 22:44:38, Вчера [Материал]
0

кумарит меня ваше нытье. Все могут что-то делать, одни мы, поныли и зашибись... идиоты!!!
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