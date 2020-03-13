Первая смерть от коронавируса: полиция патрулирует места проживания родных женщины, спасатели проводят дезинфекцию

В городе Радомышль Житомирской области полиция "охраняет правопорядок" вблизи мест проживания родных женщины, умершей от коронавируса. Об этом сообщает УНН
со ссылкой на ГУНП в Житомирской области.
"Полиция обеспечивает правопорядок, в том числе обеспечивает охрану правопорядка вблизи мест проживания женщины и ее родных. Если мы говорим о функциях полиции, то под охрану берутся определенные лица при определенных обстоятельствах. Здесь речь не идет о физической охране лиц. Здесь речь идет об обеспечении правопорядка. И полиция работает вблизи мест проживания родных женщины. Никаких оснований для паники или каких-то противоправных действий", - сообщили в пресс-службе.
Также в полиции добавили, что они не предлагали родным умершей женщины охрану, а лишь обеспечивают публичную безопасность и порядок в пределах своих полномочий.
Тем временем спасатели провели обеззараживание объектов в Радомышле, где ранее находилась инфицированная короновирусом женщина. В частности, проведено обеззараживание автовокзала и церкви.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Украине от коронавируса умер первый человек
- это 71-летняя пациентка из Радомышля. Известно, что женщина вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. Утром 13 марта у пенсионерки ухудшилось состояние
и ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.
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