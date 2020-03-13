Первая смерть от коронавируса: полиция патрулирует места проживания родных женщины, спасатели проводят дезинфекцию

"Полиция обеспечивает правопорядок, в том числе обеспечивает охрану правопорядка вблизи мест проживания женщины и ее родных. Если мы говорим о функциях полиции, то под охрану берутся определенные лица при определенных обстоятельствах. Здесь речь не идет о физической охране лиц. Здесь речь идет об обеспечении правопорядка. И полиция работает вблизи мест проживания родных женщины. Никаких оснований для паники или каких-то противоправных действий", - сообщили в пресс-службе.