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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 24 » 17:43:45

В Житомире с помощью спецсредств проводят дезинфекцию улиц. ФОТО

Сегодня, 17:56:45 276 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире с помощью спецсредств проводят дезинфекцию улиц. ФОТО

 В Житомире с 24 марта работники коммунального предприятия "УАШ" начали дезинфицировать тротуары центральных улиц и места скопления людей.

Как объясняют в мэрии, работы проводят с целью уменьшения распространения заболеваемости коронавирусом.

Дезинфицируют улицы Житомира специальным средством "Lasept Free".
 

"Продолжаются работы по дезинфекции города. Мы ввели комплексные меры по недопущению распространения вируса, это и мытье остановок общественного транспорта, это непосредственно и дезинфекция самого общественного транспорта, мытья улиц и др. С сегодняшнего дня коммунальные службы начинают работы по очистке улиц, тротуаров, мест скопления людей специальными средствами защиты ЛАСЕПТ ФРИ. Сформированы графики и каждый район, поэтапно, будет проводить данные виды работ", - рассказал заместитель городского головы Александр Шевчук.


Напомним, с 21 марта в Житомирской городской объединенной территориальной громаде дезинфицируют улицы и остановки общественного транспорта.








ФОТО: Житомирский горсовет
Тэги: Житомир, коронавирус, дезинфекция
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