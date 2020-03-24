В Житомире с помощью спецсредств проводят дезинфекцию улиц. ФОТО

"Продолжаются работы по дезинфекции города. Мы ввели комплексные меры по недопущению распространения вируса, это и мытье остановок общественного транспорта, это непосредственно и дезинфекция самого общественного транспорта, мытья улиц и др. С сегодняшнего дня коммунальные службы начинают работы по очистке улиц, тротуаров, мест скопления людей специальными средствами защиты ЛАСЕПТ ФРИ. Сформированы графики и каждый район, поэтапно, будет проводить данные виды работ", - рассказал заместитель городского головы Александр Шевчук.