В Житомире с 24 марта работники коммунального предприятия "УАШ" начали дезинфицировать тротуары центральных улиц и места скопления людей.
Как объясняют в мэрии, работы проводят с целью уменьшения распространения заболеваемости коронавирусом.
Дезинфицируют улицы Житомира специальным средством "Lasept Free".
"Продолжаются работы по дезинфекции города. Мы ввели комплексные меры по недопущению распространения вируса, это и мытье остановок общественного транспорта, это непосредственно и дезинфекция самого общественного транспорта, мытья улиц и др. С сегодняшнего дня коммунальные службы начинают работы по очистке улиц, тротуаров, мест скопления людей специальными средствами защиты ЛАСЕПТ ФРИ. Сформированы графики и каждый район, поэтапно, будет проводить данные виды работ", - рассказал заместитель городского головы Александр Шевчук.
Напомним, с 21 марта в Житомирской городской объединенной территориальной громаде дезинфицируют улицы и остановки общественного транспорта
.
ФОТО: Житомирский горсовет
В Житомире с помощью спецсредств проводят дезинфекцию улиц. ФОТО