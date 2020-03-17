«Хто ти, бл#дь, той розумник логістичних наук з ОДА?»: Валерий Харчишин рассказал, как проходил тест на коронавирус

"Я один з тих хто опинився у групі ризику, повернувшись з Італії в період спалаху епідемії і згодом відчув усі симптоми вірусу, описаного в анамнезах COVID-19. Відповідно, порадившись зі страховою, мені рекомендували звернутися до "швидкої"", - поделился Харчишин на своей странице в Facebook.

"Обстеження та госпіталізація є вимушеним, а не обов’язковим кроком і стала для мене єдиною опцією, бо у "багажнику": сухий кашель, задишка, температура, високий тиск, контакти з потенційно зараженими в італійській лікарні, відвідані аеропорти у Мілані, Римі, Туріні, Празі та подорож за кермом з Ломбардії до Лігурії зупинками у людних місцях. Знову ж таки, подорож - не для розваги", - пояснил Валерий.

"Після кількох марних пропозицій змінити маршрут до Центральної Київської лікарні, ви наважитесь відпустити "швидку", щоб дістатися власним авто/таксі/з другом, аби не займати оперативну машину кількагодинною подорожжю до сусіднього міста, бо раптом, бригаді за викликом доведеться їхати рятувати життя, замість прогулянки до БЦ, але вам точно відмовлять...Бо на своєму авто - "нєпаложено". Хтозна, може й логічна інструкція, але ж не за 100км!!! І ось, за якихось півтори години, ви в омріяному "інфекційному" відділенні лікарні N3 Білої Церкви", - рассказал Валерий, как оказался в другом городе.

"Кортше, забудьте про мій сумно- нудний текст, бо я лише хотів спитати — хто ти, блядь, той розумнику логістичних наук з ОДА??? Який кліщ укусив тебе і уповноважив на таке рішення? Для чого відвозити людей у непідготовлену лікарню з підозрою на екзотичну інфекцію, щоб потім відвозити матеріали тестів туди, звідки вони фізично приїхали? Чи дивився ти хоч раз на карту області? Чи знаєш - скільки пустих диспансерів географічно та адміністративно розташовано поруч з містом у віддалених від житлових кварталів лісових зонах, а не посеред житлового району Білої Церкви? Чи не кияни - якісь не ті люди? Хто ти, довбню? Перепрошую, може довбине...", - отметил Харчишин.

"Тест таки зробили у неділю (потрапив у п’ятницю) у спецлабораторії Києва, що показав негативний результат, але, за рентгеном у мене виявили односторонню пневмонію, яка дозволила мені залишити бокс N1 з прекрасним виглядом на білу церкву у Білій Церкві", - сообщил Валерий.

"Все добре. У приватній клініці, допомога не потрібна! Для підтримки спокою. За час мого триденного перебування в Білій Церкві, жодного нового" хворого "не привезли. Поверх був повністю порожній. Будь ласка, не втрачайте розуму, але дотримуйтеся банальних засобів гігієни і самокарантину, замість того щоб бігати по магазинах, знищуючи річні запаси масок, експрес-тестів, гречки батарейок і туалетного паперу, якщо, звичайно, ви її не збираєтеся їсти для профілактики. Кажуть - допомагає тільки хорватського і чорногорського зразка! Будьте здорові! Бережіть себе і близьких!" - резюмировал Харчишин.











