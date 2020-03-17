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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 17 » 12:49:43

«Хто ти, бл#дь, той розумник логістичних наук з ОДА?»: Валерий Харчишин рассказал, как проходил тест на коронавирус

Вчера, 13:08:43 5509 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Хто ти, бл#дь, той розумник логістичних наук з ОДА?»: Валерий Харчишин рассказал, как проходил тест на коронавирус

 Вернувшись из путешествия по Италии, когда в стране уже была в разгаре эпидемия коронавируса, Валерий Харчишин стал чувствовать все симптомы COVID-19: сухой кашель, затрудненное дыхание, температуру, высокое давление. Посоветовавшись со страховым агентом, лидер группы "Друга Ріка" обратился в скорую помощь.

А дальше началось то, что фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин описал как трагический блокбастер "COVID-19, или Приветствуем Коронавирус в Украине".
 

"Я один з тих хто опинився у групі ризику, повернувшись з Італії в період спалаху епідемії і згодом відчув усі симптоми вірусу, описаного в анамнезах COVID-19. Відповідно, порадившись зі страховою, мені рекомендували звернутися до "швидкої"", - поделился Харчишин на своей странице в Facebook.


По словам исполнителя, "скорая" из пригорода Киева повезла его в город Белая Церковь.
 

"Обстеження та госпіталізація є вимушеним, а не обов’язковим кроком і стала для мене єдиною опцією, бо у "багажнику": сухий кашель, задишка, температура, високий тиск, контакти з потенційно зараженими в італійській лікарні, відвідані аеропорти у Мілані, Римі, Туріні, Празі та подорож за кермом з Ломбардії до Лігурії зупинками у людних місцях. Знову ж таки, подорож - не для розваги", - пояснил Валерий.


Харчишин поделился, что в Белую Церковь его повезли, поскольку "пройти тест по-другому" на коронавирус ему не предложили.
 

"Після кількох марних пропозицій змінити маршрут до Центральної Київської лікарні, ви наважитесь відпустити "швидку", щоб дістатися власним авто/таксі/з другом, аби не займати оперативну машину кількагодинною подорожжю до сусіднього міста, бо раптом, бригаді за викликом доведеться їхати рятувати життя, замість прогулянки до БЦ, але вам точно відмовлять...Бо на своєму авто - "нєпаложено". Хтозна, може й логічна інструкція, але ж не за 100км!!! І ось, за якихось півтори години, ви в омріяному "інфекційному" відділенні лікарні N3 Білої Церкви", - рассказал Валерий, как оказался в другом городе.


Однако, на месте выяснилось, что никаких тестов в больнице нет. И что сейчас они в другом городе - Ирпене, откуда и ехала скорая.
 

"Кортше, забудьте про мій сумно- нудний текст, бо я лише хотів спитати —  хто ти, блядь, той розумнику логістичних наук з ОДА??? Який кліщ укусив тебе і уповноважив на таке рішення? Для чого відвозити людей у непідготовлену лікарню з підозрою на екзотичну інфекцію, щоб потім відвозити матеріали тестів туди,  звідки  вони фізично приїхали? Чи дивився ти хоч  раз на карту області? Чи знаєш -  скільки пустих диспансерів географічно та адміністративно розташовано поруч з містом у віддалених від житлових кварталів лісових зонах, а не посеред житлового району Білої Церкви? Чи не кияни - якісь не ті люди? Хто ти, довбню?  Перепрошую, може довбине...", - отметил Харчишин.


В результате выяснилось, что больница успела за собственные средства приобрести экспресс-тесты, однако те не показывают достоверный результат. А показывает его ПЦР-тест, материал из которого должны привезти обратно в Киев в единую предназначенную для этого лабораторию.
 

"Тест таки зробили у неділю (потрапив у п’ятницю) у спецлабораторії Києва, що показав негативний результат, але, за рентгеном у мене виявили односторонню пневмонію, яка дозволила мені залишити бокс N1 з прекрасним виглядом на білу церкву у Білій Церкві", - сообщил Валерий.


Напоследок Харчишин успокоил фанатов, что за время его трехдневного пребывания в Белой Церкви ни одного нового больного туда не привезли, и посоветовал придерживаться банальных правил гигиены и самоизоляции.
 

"Все добре. У приватній клініці, допомога не потрібна! Для підтримки спокою. За час мого триденного перебування в Білій Церкві, жодного нового" хворого "не привезли. Поверх був повністю порожній. Будь ласка, не втрачайте розуму, але дотримуйтеся банальних засобів гігієни і самокарантину, замість того щоб бігати по магазинах, знищуючи річні запаси масок, експрес-тестів, гречки батарейок і туалетного паперу, якщо, звичайно, ви її не збираєтеся їсти для профілактики. Кажуть - допомагає тільки хорватського і чорногорського зразка! Будьте здорові! Бережіть себе і близьких!" - резюмировал Харчишин.

 





Тэги: больница, Харчишин, коронавирус
Комментариев: 9
Zefir
1 Моє місто (Zefir)   • 13:35:34, Вчера [Материал]
+5

І така картина нефахових посадовців скрізь! Починаючи від кабміну і влючаючи ОДА, РДА. Ця суцільна нефаховість охопила всю країну. Справи кепські!
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 14:22:30, Вчера [Материал]
0

прям какой-то "майн кампф" тупого рагуля.
оно реально думало, что его тут за нашинкованые гастарбайтерским трудом еврики в жопу целовать будут?
надо было в 2014 думать, когда весело и с песнями государство валили.
Muz
3 Игорь (Muz)   • 14:49:23, Вчера [Материал]
+2

При чем здесь целование в жопу? Вы текст выше вообще осилили?
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 15:49:21, Вчера [Материал]
0

я то осилил
а вот кто-то не заметил пославшей возможно заразного рагуля страховой. И той же страховой, радостно оплатившей комфортную палату при отрицательном скриннинге на заразу.
CPTN
6 AntiHype (CPTN)   • 18:10:37, Вчера [Материал]
-4

Ловите ебанутого
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 15:34:01, Вчера [Материал]
+2

Хто ти, бл#дь, Харчишин?
MAS-ter
8 Mast (MAS-ter)   • 21:40:49, Вчера [Материал]
+1

Тупорылая блдь, которая за Юльку концерты играла.
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 19:40:56, Вчера [Материал]
+2

Человек по статусу видимо давно обслуживается только в частных клиниках, и похоже просто забыл, что это такое государственная медицина и как тут весело. И вот он как в новый мир попал. Ну, хоть побыл 3 дня как обычный человек. Еще легко отделался - всего лишь покатали бесплатно)
Artmaker
9 Евгений (Artmaker)   • 00:13:32, Сегодня [Материал]
0

Эх, Валерка... не любят тебя земляки(((
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