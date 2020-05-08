В Житомирской областной клинической больнице имени Гербачевского 8 мая открыли отдел ПЦР-диагностики. Мощности лаборатории - 35 анализов в сутки.
По информации Житомирского областного совета, лаборатория оборудована аппаратом IPONATIC для молекулярной диагностики вирусных заболеваний стоимостью 1 млн 155 тыс. грн. Средства выделены из областного бюджета.
«После прохождения процедуры верификации, то есть первые наши 15 анализов должны пройти подтверждение в другой сертифицированной лаборатории, наша ПЦР-лаборатория начнет свою работу», - сообщил генеральный директор больницы Богдан Леськив.
Уже закуплено на 300 тыс. грн 230 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Вскоре из областного бюджета будет выделено еще дополнительно 500 тыс. грн на закупку тест-систем.
Кроме диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, данный аппарат может обнаруживать респираторные патогены вируса гриппа А и B, респираторно-синцитиального вируса, аденовируса, риновируса человека, микоплазменной пневмонии.
Напомним, из-загруженность областного лабораторного центра часть анализов из Житомирщины направят в другие лаборатории Украины
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Житомирская областная больница начнет делать тесты на COVID-19. ФОТО
Надо бы в сутки делать на порядок-два больше.
Даже при небольших недомоганиях простудного типа надо сразу делать тест на эту гадость. До появления вакцины только так, ранним выявлением и изоляцией заразившихся, можно победить болячку.