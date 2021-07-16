В житомирской больнице открыли новую лабораторию с современным оборудованием. ФОТО

В первой городской больнице заработала обновленная клинико-диагностическая лаборатория. Ранее лаборанты находились в приемном отделении административного корпуса. Отныне 46 работников лаборатории имеют отдельное помещение с ремонтом.
Также лаборатория получила современное оборудованием, которое существенно расширило спектр предоставляемых услуг, информирует Житомирский городской совет.
«В рамках программы медицинских гарантий мы приобрели полный биохимический автомат «Акцент 240», коагулометр, еще один иммуноферментный анализатор, обновилась и база микроскопов. До этого работали на школьных монокулярах. Обновили также оборудование для стерилизации изделий лабораторного назначения», - говорит заведующая лабораторией Любовь Морина.
Повысить производительность новой лаборатории помогает приобретенный иммуноферментный анализатор. Он позволяет провести, кроме анализа на антитела к коронавирусной инфекции и ВИЧ, еще эндокринологический и перинатальный скрининг, то есть обеспечить выполнение отдельного пакета медицинских услуг НСЗУ - «ведение беременности в амбулаторных условиях».
Ремонт новой клинико-диагностической лаборатории осуществлялся на условиях софинансирования.
«Из местного бюджета выделено более миллиона гривен. 2,7 млн грн потратила сама больница, эти средства заведение получило в результате договоров с НСЗУ», - отметила заместитель городского головы Мария Мисюрова.
Фото: ЖГС