Житомирская лаборатория не справляется с обработкой анализов на COVID-19: очередь на неделю вперед

В Житомирской области образовалась очередь на тестирование больных коронавирусом. Во время брифинга 6 мая начальник управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николай Суслик сообщил, что на прохождение ПЦР-диагностики ждут 800 проб.
Как стало известно "Журналу Житомира
", за минувшие сутки в лабораторном центре было проведено всего 127 тестов.
Из-за загрузки вирусологическая лаборатория областного центра с 7 по 9 мая сократит прием материалов на тестирование. Об этом говорится в письме главного государственного санитарного врача области Зиновия Парамонова, который он разослал директорам и главным врачам медицинских учреждений.
"Информируем, что вирусологической лабораторией областного лабораторного центра 07.05, 08.05, 09.05.2020 не будет приниматься материал на тестирование SARS-CoV-2 методом ПЦР, кроме материала от тяжелых больных COVID-19 и малолетних детей. Такое решение принято по причине загрузки лаборатории на 7-8 дней вперед и отсутствием возможностей для хранения такого количества биологического материала", - говорится в письме, которое датировано 6 мая.
В дальнейшем руководителей медучреждений просят обоснованно подходить к забору и направлению материала на ПЦР-тестирования.
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