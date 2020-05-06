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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 6 » 14:11:45

Житомирская лаборатория не справляется с обработкой анализов на COVID-19: очередь на неделю вперед

Сегодня, 14:37:55 448 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская лаборатория не справляется с обработкой анализов на COVID-19: очередь на неделю вперед

 В Житомирской области образовалась очередь на тестирование больных коронавирусом. Во время брифинга 6 мая начальник управления здравоохранения Житомирской облгосадминистрации Николай Суслик сообщил, что на прохождение ПЦР-диагностики ждут 800 проб.

Как стало известно "Журналу Житомира", за минувшие сутки в лабораторном центре было проведено всего 127 тестов.

Из-за загрузки вирусологическая лаборатория областного центра с 7 по 9 мая сократит прием материалов на тестирование. Об этом говорится в письме главного государственного санитарного врача области Зиновия Парамонова, который он разослал директорам и главным врачам медицинских учреждений.
 

"Информируем, что вирусологической лабораторией областного лабораторного центра 07.05, 08.05, 09.05.2020 не будет приниматься материал на тестирование SARS-CoV-2 методом ПЦР, кроме материала от тяжелых больных COVID-19 и малолетних детей. Такое решение принято по причине загрузки лаборатории на 7-8 дней вперед и отсутствием возможностей для хранения такого количества биологического материала", - говорится в письме, которое датировано 6 мая.


В дальнейшем руководителей медучреждений просят обоснованно подходить к забору и направлению материала на ПЦР-тестирования.

Тэги: covid-19, анализы, Житомир, лаборатория
Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:31:30, Сегодня [Материал]
-3

Улянке Джоржджевне очередной плюсик в карму
"реформа" таки приносит свои плоды....
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 15:33:16, Сегодня [Материал]
0

І нахрена таке тестування?
Berberis
3 Лилия (Berberis)   • 16:07:48, Сегодня [Материал]
0

Ну так нужно что-то делать,а не затягивать с этим,лучше не будет,а это чья-то жизнь.Набирайте и обучайте мед.выпускников,мед. работников, например онлайн по стране,затем практика на местах.Другие страны быстро переориентировались во многом,у нас все сложно.
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