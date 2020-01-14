В житомирской поликлинике появились объявления о платных анализах: за что придется платить

"На сегодняшний день все анализы по направлениям врачей, которые работают в КП "Детская городская больницы имени И.В. Башека", это узкие специалисты, лаборатория выполняет бесплатно. Решением исполкома были утверждены платные услуги на анализы, которые выполняются в КП на платной основе, то есть это анализы, которые выполняются без направления врача", - рассказал директор детской городской больницы Владимир Галайба.