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В житомирской поликлинике появились объявления о платных анализах: за что придется платить

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В житомирской поликлинике появились объявления о платных анализах: за что придется платить

 Отныне лабораторные исследования в житомирской детской поликлинике, что на улице Святослава Рихтера, платные - такое объявление на днях появились в медучреждении.

Директор детской городской больницы имени Башека рассказал, в каком случае нужно будет платить за услуги, а в каком - нет, передает Житомир лайф.
 

"На сегодняшний день все анализы по направлениям врачей, которые работают в КП "Детская городская больницы имени И.В. Башека", это узкие специалисты, лаборатория выполняет бесплатно. Решением исполкома были утверждены платные услуги на анализы, которые выполняются в КП на платной основе, то есть это анализы, которые выполняются без направления врача", - рассказал директор детской городской больницы Владимир Галайба.


Сейчас сдать кровь можно в любой амбулатории центра первичной медико-санитарной помощи, после этого анализ доставят в частный медцентр, который и проведет исследования.

"Центр ПМСП подписал договор с частным центром на забор как крови из вены, так и на капиллярную кровь. На открытые торги мы выставлялись 8 ноября, торги состоялись 29 декабря. Неделю-две, и медцентр самостоятельно будет делать забор капиллярной крови", - отметила и.о. директора КП "Центр первичной медико-санитарной помощи" Людмила Зайцева.
Тэги: анализы, Житомир, поликлиника
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