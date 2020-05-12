Лабораторный центр в Житомире увеличил количество ПЦР-тестирований

"Фактически мы видим, что сотрудники центра и аппараты были максимально загружены, и поэтому мы имеем показатель почти 600 тестов, проведенных нашим лабораторным центром за выходные. На сегодня мы имеем в очереди около 180 проб. Поэтому сейчас мы идем практически сутки в сутки. Мы не допустим увеличения очереди, так как было, когда мы имели в очереди 800 проб", - сказал председатель ОГА.