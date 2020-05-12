Лабораторный центр в Житомире увеличил количество ПЦР-тестирований

Житомирский областной лабораторный центр увеличил мощности и сейчас может делать около 200 тестов в сутки. Об этом 12 мая во время брифинга рассказал председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
Также по его словам, часть тестов на COVID-19 были переданы в Киев и сейчас в Житомире в очереди около 180 проб.
"Фактически мы видим, что сотрудники центра и аппараты были максимально загружены, и поэтому мы имеем показатель почти 600 тестов, проведенных нашим лабораторным центром за выходные. На сегодня мы имеем в очереди около 180 проб. Поэтому сейчас мы идем практически сутки в сутки. Мы не допустим увеличения очереди, так как было, когда мы имели в очереди 800 проб", - сказал председатель ОГА.
Он добавил, что лабораторный центр увеличил мощности за счет того, что на работу взяли еще двух врачей-инфекционистов.
Как сообщал "ЖЖ
", в Житомирской областной клинической больнице имени Гербачевского 8 мая открыли отдел ПЦР-диагностики.
Есть подозрение, что и многое другое в нашей стране может решиться так же быстро, если кадровый шлак отправить на свалку....
http://zhzh.info/news/2020-05-12-42943
Если не так и Парамонов останется - это еще одна иллюстрация полной профнепригодности Зе-команды.