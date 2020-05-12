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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 12 » 14:24:39

Лабораторный центр в Житомире увеличил количество ПЦР-тестирований

Сегодня, 14:42:59 498 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лабораторный центр в Житомире увеличил количество ПЦР-тестирований

 Житомирский областной лабораторный центр увеличил мощности и сейчас может делать около 200 тестов в сутки. Об этом 12 мая во время брифинга рассказал председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

Также по его словам, часть тестов на COVID-19 были переданы в Киев и сейчас в Житомире в очереди около 180 проб.
 

"Фактически мы видим, что сотрудники центра и аппараты были максимально загружены, и поэтому мы имеем показатель почти 600 тестов, проведенных нашим лабораторным центром за выходные. На сегодня мы имеем в очереди около 180 проб. Поэтому сейчас мы идем практически сутки в сутки. Мы не допустим увеличения очереди, так как было, когда мы имели в очереди 800 проб", - сказал председатель ОГА.


Он добавил, что лабораторный центр увеличил мощности за счет того, что на работу взяли еще двух врачей-инфекционистов.

Как сообщал "ЖЖ", в Житомирской областной клинической больнице имени Гербачевского 8 мая открыли отдел ПЦР-диагностики.
Тэги: Житомир, анализы, лабораторный центр, covid-19
Комментариев: 3
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 15:55:22, Сегодня [Материал]
+1

Не прошло и недели как Парамошу отправили в утиль - и вот результат!Оказывается, все работает.

Есть подозрение, что и многое другое в нашей стране может решиться так же быстро, если кадровый шлак отправить на свалку....
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 15:57:31, Сегодня [Материал]
0

виявляється не все так просто...
http://zhzh.info/news/2020-05-12-42943
Dmitry
3 Dmitry (Dmitry)   • 16:51:40, Сегодня [Материал]
+3

Да, я видел что он еще на посту. Думаю, что это просто косность бюрократической системы.
Если не так и Парамонов останется - это еще одна иллюстрация полной профнепригодности Зе-команды.
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