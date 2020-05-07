Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 08.05.2020    09:32:25
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Май » 7 » 15:44:40

Главный санитарный врач Украины распорядился уволить руководителя Житомирского лабораторного центра Парамонова

Вчера, 16:05:40 1714 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Главный санитарный врач Украины распорядился уволить руководителя Житомирского лабораторного центра Парамонова

 Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко дал распоряжение освободить от исполнения обязанностей и.о. руководителя Житомирского областного лабораторного центра Зиновия Парамонова.

Об этом Виктор Ляшко 7 мая написал на своей Facebook-странице.
 

"На прошлой неделе получил несколько сигналов, что в Житомирской области есть проблемы с проведением ПЦР-исследования и задерживаются результаты тестирований. В субботу в Житомир была отправлена ​​комиссия Министерства здравоохранения, которая по результатам проверки дала соответствующие рекомендации. И.о. руководителя Житомирского лабораторного центра пообещал взять эти рекомендации в работу и исправить ошибки. Вчера мне сообщили, что ничего не изменилось и и.о. руководителя лабораторного центра было направлено письмо, в течение 3 дней лаборатория не будет принимать образцы на иследование коронавирусной болезни.

После звонка сразу поехал в Житомирский областной лабораторный центр. Поговорил с человеком, который выполняет обязанности руководителя, встретился с коллективом лабораторного центра и председателем Житомирской ОГА. Основная проблема - отсутствие коммуникации и.о. руководителя лабораторного центра и всех других стейхолдеров (медицинские учреждения, ОГА, городской совет). Поэтому не решаются и накапливаются проблемы. Медицинские работники лаборатории молодцы и работают сверхурочно уже несколько месяцев. Вопрос стоит только в самой организации процесса.

Сложные времена требуют сложных решений. В период эпидемии особенно. Сейчас все проблемы и вопросы должны решаться как никогда оперативно. И при всем уважении к опыту и возрасту исполняющего обязанности руководителя Житомирского областного лабораторного центра принято решение дать распоряжение прекратить выполнение обязанностей человеком, на которого они были возложены", - написал Ляшко.


В течение ближайших дней определят новую кандидатуру и.о. руководителя лабораторного центра и главного государственного санитарного врача Житомирской области.

Как сообщал "Журнал Житомира", 6 мая была распространена информация о загруженности Житомирского областного лабораторного центра и временном его закрытии. После этого мэр Житомира потребовал уволить руководителя центра Зиновия Парамонова. 7 мая во время брифинга глава Житомирской ОГА заявил, что лаборатория будет и в дальнейшем принимать пробы, отобранные у больных с подозрением на коронавирус.

 
Тэги: Житомир, лабораторный центр, увольнение, Парамонов
Комментариев: 3
yahimsol
1 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 16:51:04, Вчера [Материал]
-8

Хочу акцентувати увагу, як працюють представники центральної влади, читають в фейсбуці на прикладі Житомирського ОЛЦ повідомлення ВЕЛИКОГО ПРОФЕСОРА МЕДИЧНИХ НАУК Сухомлина Сергія, який викладає у себе бумагу, яка його не стосується а направлена до медичних закладів (суть її може почитати у ньго на фейсбуці) і якимось дивовижним збігом обставин навечір приїджає Ляшко і звільняє Парамонова, де сьогодні у себе пише щоб він провів розмову з колективом (просто поставив перед фактом), головами мед закладів, головами місцевої влади а в реальності просто приїхав і звільнив людину не вникаючи грубо кажучи в нюанси в роботи. Отака реальність країни в смартфоні, країною правлять ПРОФАНИ!!!!
andriiua
2 andrii (andriiua)   • 22:25:56, Вчера [Материал]
+2

"Основная проблема - отсутствие коммуникации" - кто-то с кем-то не поделил "интэрэсную"схему, обычно так всегда бывает, просто тут слишком наглядно получилось
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 23:09:38, Вчера [Материал]
+1

Уволить этого подонка мало. Надо еще расстрелять того, кто этого крохобора протащил на должность.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus