Главный санитарный врач Украины распорядился уволить руководителя Житомирского лабораторного центра Парамонова

"На прошлой неделе получил несколько сигналов, что в Житомирской области есть проблемы с проведением ПЦР-исследования и задерживаются результаты тестирований. В субботу в Житомир была отправлена ​​комиссия Министерства здравоохранения, которая по результатам проверки дала соответствующие рекомендации. И.о. руководителя Житомирского лабораторного центра пообещал взять эти рекомендации в работу и исправить ошибки. Вчера мне сообщили, что ничего не изменилось и и.о. руководителя лабораторного центра было направлено письмо, в течение 3 дней лаборатория не будет принимать образцы на иследование коронавирусной болезни.



После звонка сразу поехал в Житомирский областной лабораторный центр. Поговорил с человеком, который выполняет обязанности руководителя, встретился с коллективом лабораторного центра и председателем Житомирской ОГА. Основная проблема - отсутствие коммуникации и.о. руководителя лабораторного центра и всех других стейхолдеров (медицинские учреждения, ОГА, городской совет). Поэтому не решаются и накапливаются проблемы. Медицинские работники лаборатории молодцы и работают сверхурочно уже несколько месяцев. Вопрос стоит только в самой организации процесса.



Сложные времена требуют сложных решений. В период эпидемии особенно. Сейчас все проблемы и вопросы должны решаться как никогда оперативно. И при всем уважении к опыту и возрасту исполняющего обязанности руководителя Житомирского областного лабораторного центра принято решение дать распоряжение прекратить выполнение обязанностей человеком, на которого они были возложены", - написал Ляшко.