Зиновий Парамонов продолжает быть главным санитарным врачом области и работать на должности директора Житомирского областного лабораторного центра.
Об этом 12 мая во время онлайн-брифинга
сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
"У меня нет информации об увольнении исполняющего обязанности главного санитарного врача Житомирской области Зиновия Парамонова и никогда не было, хочу сказать. Его назначение и увольнение является исключительной компетенцией главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, приказ об увольнении или не увольнения ... Зиновий Михайлович работает более того, он вчера докладывал по ситуации с COVID-19. Если он будет находиться на больничном, то его обязанности будет исполнять его заместитель, как это было в конце прошлой недели, господин Васильков", - сказал Бунечко.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 6 мая была распространена информация о загруженности
Житомирского областного лабораторного центра и временном его закрытии. После этого мэр Житомира потребовал уволить
руководителя центра Зиновия Парамонова. 7 мая главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил
, что дал распоряжение уволить Зиновия Парамонова.
Парамонов продолжает руководить Житомирским областным лабораторным центром – глава ОГА