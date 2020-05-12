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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Май » 12 » 11:50:27

Парамонов продолжает руководить Житомирским областным лабораторным центром – глава ОГА

Сегодня, 12:09:58 1119 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Парамонов продолжает руководить Житомирским областным лабораторным центром – глава ОГА

 Зиновий Парамонов продолжает быть главным санитарным врачом области и работать на должности директора Житомирского областного лабораторного центра.

Об этом 12 мая во время онлайн-брифинга сообщил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.
 

"У меня нет информации об увольнении исполняющего обязанности главного санитарного врача Житомирской области Зиновия Парамонова и никогда не было, хочу сказать. Его назначение и увольнение является исключительной компетенцией главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, приказ об увольнении или не увольнения ... Зиновий Михайлович работает более того, он вчера докладывал по ситуации с COVID-19. Если он будет находиться на больничном, то его обязанности будет исполнять его заместитель, как это было в конце прошлой недели, господин Васильков", - сказал Бунечко.


Как сообщал "Журнал Житомира", 6 мая была распространена информация о загруженности Житомирского областного лабораторного центра и временном его закрытии. После этого мэр Житомира потребовал уволить руководителя центра Зиновия Парамонова. 7 мая главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что дал распоряжение уволить Зиновия Парамонова.
Тэги: Парамонов, лабораторный центр, увольнение, Житомир
Комментариев: 9
priatel
1 Андрей (priatel)   • 12:21:54, Сегодня [Материал]
+4

Старичок совсем не хочет на заслуженный отдых,а тут говорят,что молодым везде дорога...Что тут добавить...Кровосись...
Бушмастер
3 Андрей Юрьевич (Бушмастер)   • 12:38:13, Сегодня [Материал]
0

Старый перду н совсем оборзел, не хочет давать место молодым...засиделся.
yahimsol
5 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 13:02:03, Сегодня [Материал]
-2

Сережа Сухомлин перелогинтесь
melan
2 melan (melan)   • 12:22:58, Сегодня [Материал]
+2

Главный приезжал, пыжился, увольнял. А дедушка со связями и порешал. Ха-Ха-Ха.
Armen21
4 МАКС (Armen21)   • 12:46:09, Сегодня [Материал]
+2

А другого кандидата, как кроме старого взяточника и барыги от медицины, не было?!
Vovik-RF
6 Vovik (Vovik-RF)   • 14:23:47, Сегодня [Материал]
-5

По крайней мере он - профессионал, грамотный, знающий. А придет молодой, то неизвестно насколько он будет брать или не брать (как думает МАКС (Armen21)), а вот то, что молодой не будет иметь такого опыта и знаний - 100%.
leon_ztmr
7 Алексей (leon_ztmr)   • 14:37:45, Сегодня [Материал]
+1

Как же молодому получить этот опыт и знания, если нафталиновые уходят с должностей только вперед ногами?
yahimsol
8 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 15:31:48, Сегодня [Материал]
-2

Молодые только одного хотят ничего не делать и денег кучать получать и сидеть этим понтоваться в фальшивых сетях, ну и в принципе как и здесь кукарекать: "Дорогу молодым!!!" Иди работать диванный боец.
Armen21
9 МАКС (Armen21)   • 19:11:24, Сегодня [Материал]
+1

На 6. Чем он профессионал?! В начале 2000-х гуманитарку в аптеках продавать?!!!
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