Парамонов продолжает руководить Житомирским областным лабораторным центром – глава ОГА

"У меня нет информации об увольнении исполняющего обязанности главного санитарного врача Житомирской области Зиновия Парамонова и никогда не было, хочу сказать. Его назначение и увольнение является исключительной компетенцией главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, приказ об увольнении или не увольнения ... Зиновий Михайлович работает более того, он вчера докладывал по ситуации с COVID-19. Если он будет находиться на больничном, то его обязанности будет исполнять его заместитель, как это было в конце прошлой недели, господин Васильков", - сказал Бунечко.