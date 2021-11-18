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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Ноябрь » 18 » 18:09:31

Парамонов в суде оспаривает свое увольнение из Житомирского областного лабцентра

Вчера, 18:09:31 958 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Парамонов в суде оспаривает свое увольнение из Житомирского областного лабцентра

 Зиновий Парамонов в суде оспаривает приказ министра здравоохранения Виктора Ляшко о своем увольнении с должности директора государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр Минздрава Украины».

Богунский районный суд постановлением от 3 ноября 2021 года открыл производство по этому иску, а 5 ноября рассматривал заявление об обеспечении иска, передает Житомир.info.
 

«ЛИЦО_1 обратился в суд с иском, в котором просит признать незаконным и отменить приказ Министерства здравоохранения Украины от 27 октября 2021 года №39-О «Об увольнении ЛИЦО_1», а также подал заявление об обеспечении иска.

В обосновании поданного заявления указывает, что обжалуемый приказ является незаконным, а непринятие таких мер приведет к реальному незаконному увольнению его с должности и внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предприятий и общественных формирований в части сведений о руководителе и изменениям в других документах, что на время заблокирует работу лабораторного центра во время пандемии и значительно затруднит или исключит возможность восстановления его прав в случае установления факта их нарушения», - отмечается в постановлении.


Суд отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска о запрете увольнять Зиновия Парамонова в соответствии с приказом Минздрава.



В то же время, Богунский районный суд с лета 2020 года рассматривает иск Зиновия Парамонова к Министерству здравоохранения Украины и ГУ «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины» об устранении препятствий в реализации права на труд путем признания незаконным и отмены приказов. Согласно постановлению Богунского районного суда от 10 ноября 2021 года по ходатайству заявителя два производства, касающиеся отмены приказов Минздрава об увольнении Парамонова, были объединены в одно.

Очередное заседание по делу назначено на 24 ноября 2021 года.
 

Предыстория


6 мая 2020 года была распространена информация о загруженности Житомирского областного лабораторного центра и временном его закрытии. После этого мэр Житомира потребовал уволить руководителя центра Зиновия Парамонова.

7 мая главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что дал распоряжение уволить Зиновия Парамонова. Несмотря на решение, Парамонов продолжал еще месяц быть главным санитарным врачом.

В июне Виктор Ляшко снова приехал в Житомир, чтобы уволить Парамонова. Однако он не смог попасть в здание центра. К Ляшко вышел едва ли не весь коллектив с требованием оставить руководителя на должности.

3 июля 2020 года руководителем Житомирского ОЛЦ был зарегистрирован Зарицкий Александр Михайлович - бывший руководитель коммунального некоммерческого предприятия «Областной центр общественного здоровья» Житомирского областного совета. 

7 сентября 2020 года Парамонов вернулся на должность руководителя Житомирского лабцентра.

27 октября 2021 года Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко снова уволил Зиновия Парамонова.
Тэги: Парамонов, увольнение, суд, лабораторный центр
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Комментариев: 5
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:24:50, Вчера [Материал]

Неугомонный дед)))
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 00:18:46, Сегодня [Материал]

Видимо слишком прибыльная должность, раз дедуля до последнего цепляется всеми мысленными и не мысленными способами, за свою жалкую работенку.
melan
3 melan (melan)   • 09:34:39, Сегодня [Материал]

это уже клиника
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:33:00, Сегодня [Материал]

Ну хатинку маленьку дідусь добудувати не може ніяк за чверть століття. Зрозуміти і пробачити.
Berberis
5 Лилия (Berberis)   • 10:43:43, Сегодня [Материал]

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