Парамонов в суде оспаривает свое увольнение из Житомирского областного лабцентра

«ЛИЦО_1 обратился в суд с иском, в котором просит признать незаконным и отменить приказ Министерства здравоохранения Украины от 27 октября 2021 года №39-О «Об увольнении ЛИЦО_1», а также подал заявление об обеспечении иска.



В обосновании поданного заявления указывает, что обжалуемый приказ является незаконным, а непринятие таких мер приведет к реальному незаконному увольнению его с должности и внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предприятий и общественных формирований в части сведений о руководителе и изменениям в других документах, что на время заблокирует работу лабораторного центра во время пандемии и значительно затруднит или исключит возможность восстановления его прав в случае установления факта их нарушения», - отмечается в постановлении.