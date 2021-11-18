Парамонов в суде оспаривает свое увольнение из Житомирского областного лабцентра

Зиновий Парамонов в суде оспаривает приказ министра здравоохранения Виктора Ляшко о своем увольнении с должности директора государственного учреждения «Житомирский областной лабораторный центр Минздрава Украины».
Богунский районный суд постановлением от 3 ноября 2021 года открыл производство по этому иску, а 5 ноября рассматривал заявление об обеспечении иска, передает Житомир.info
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«ЛИЦО_1 обратился в суд с иском, в котором просит признать незаконным и отменить приказ Министерства здравоохранения Украины от 27 октября 2021 года №39-О «Об увольнении ЛИЦО_1», а также подал заявление об обеспечении иска.
В обосновании поданного заявления указывает, что обжалуемый приказ является незаконным, а непринятие таких мер приведет к реальному незаконному увольнению его с должности и внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предприятий и общественных формирований в части сведений о руководителе и изменениям в других документах, что на время заблокирует работу лабораторного центра во время пандемии и значительно затруднит или исключит возможность восстановления его прав в случае установления факта их нарушения», - отмечается в постановлении.
Суд отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска о запрете увольнять Зиновия Парамонова в соответствии с приказом Минздрава.
В то же время, Богунский районный суд с лета 2020 года рассматривает иск Зиновия Парамонова к Министерству здравоохранения Украины и ГУ «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины» об устранении препятствий в реализации права на труд путем признания незаконным и отмены приказов. Согласно постановлению
Богунского районного суда от 10 ноября 2021 года по ходатайству заявителя два производства, касающиеся отмены приказов Минздрава об увольнении Парамонова, были объединены в одно.
Очередное заседание по делу назначено на 24 ноября 2021 года.
Предыстория
6 мая 2020 года была распространена информация о загруженности
Житомирского областного лабораторного центра и временном его закрытии. После этого мэр Житомира потребовал уволить
руководителя центра Зиновия Парамонова.
7 мая главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил
, что дал распоряжение уволить Зиновия Парамонова. Несмотря на решение, Парамонов продолжал еще месяц быть главным санитарным врачом.
В июне Виктор Ляшко снова приехал в Житомир, чтобы уволить Парамонова. Однако он не смог попасть в здание центра. К Ляшко вышел едва ли не весь коллектив с требованием оставить руководителя на должности
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3 июля 2020 года руководителем Житомирского ОЛЦ был зарегистрирован Зарицкий Александр Михайлович
- бывший руководитель коммунального некоммерческого предприятия «Областной центр общественного здоровья» Житомирского областного совета.
7 сентября 2020 года Парамонов вернулся на должность
руководителя Житомирского лабцентра.
27 октября 2021 года Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко снова уволил
Зиновия Парамонова.