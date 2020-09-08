Парамонов вернулся на должность руководителя Житомирского лабцентра

С 7 сентября, согласно приказу министра, Зиновий Парамонов снова занимает должность руководителя Житомирского областного лабораторного центра.
В комментарии "Суспільне
" Зиновий Парамонов рассказал, что после того, как его уволили с должности руководителя лабцентра, он обратился в антирейдерский комитет Министерства юстиции Украины.
"Там есть коллегия, которая рассматривает такие вопросы. Нас пригласили на комиссию, мы подали все документы и там наш вопрос рассмотрели. Плюс - у нас было заключение комитета Гоструда Украины о том, что мое увольнение было незаконным, потому что меня незаконно отстранили от должности и незаконно на эту должность приняли другого человека согласно приказам Министерства здравоохранения. Этот вопрос они рассматривали около месяца, и вот 4 сентября на сайте Министерства юстиции Украины появилась информация, что моя жалоба частично удовлетворена", - заявил Парамонов.
Зиновий Парамонов рассказал, что с 7 сентября официально находится на своем рабочем месте в областном лабцентре.
"Жалобу удовлетворили частично, потому что у меня были еще некоторые требования, но основное требование - восстановить меня на рабочем месте - Министерство юстиции удовлетворило. Меня автоматически восстановили в списке руководителей, с которым работает казначейство, налоговая и банк. Я уже получил право на подписи на банковские документы, то есть, я считаюсь возобновленным на работе", - отметил Зиновий Парамонов.
Александр Зарицкий, которого назначили после увольнения Парамонова, не соглашается с таким решением Министерства юстиции.
"Он с этим решением не согласен, но все документы уже есть. Я ему предложил уйти цивилизованно - так же, как я"
, - рассказал руководитель лабораторного центра.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 6 мая была распространена информация о загруженности
Житомирского областного лабораторного центра и временном его закрытии. После этого мэр Житомира потребовал уволить
руководителя центра Зиновия Парамонова. 7 мая главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил
, что дал распоряжение уволить Зиновия Парамонова. Несмотря на решение, Парамонов продолжал еще месяц быть главным санитарным врачом. В июне Виктор Ляшко снова приехал в Житомир, чтобы уволить Парамонова. Однако он не смог попасть в здание центра. К Ляшко вышел едва ли не весь коллектив с требованием оставить руководителя на должности
.