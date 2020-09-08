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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 8 » 17:18:02

Парамонов вернулся на должность руководителя Житомирского лабцентра

Вчера, 17:20:02 865 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Парамонов вернулся на должность руководителя Житомирского лабцентра

 С 7 сентября, согласно приказу министра, Зиновий Парамонов снова занимает должность руководителя Житомирского областного лабораторного центра.

В комментарии "Суспільне" Зиновий Парамонов рассказал, что после того, как его уволили с должности руководителя лабцентра, он обратился в антирейдерский комитет Министерства юстиции Украины.
 

"Там есть коллегия, которая рассматривает такие вопросы. Нас пригласили на комиссию, мы подали все документы и там наш вопрос рассмотрели. Плюс - у нас было заключение комитета Гоструда Украины о том, что мое увольнение было незаконным, потому что меня незаконно отстранили от должности и незаконно на эту должность приняли другого человека согласно приказам Министерства здравоохранения. Этот вопрос они рассматривали около месяца, и вот 4 сентября на сайте Министерства юстиции Украины появилась информация, что моя жалоба частично удовлетворена", - заявил Парамонов.


Зиновий Парамонов рассказал, что с 7 сентября официально находится на своем рабочем месте в областном лабцентре.
 

"Жалобу удовлетворили частично, потому что у меня были еще некоторые требования, но основное требование - восстановить меня на рабочем месте - Министерство юстиции удовлетворило. Меня автоматически восстановили в списке руководителей, с которым работает казначейство, налоговая и банк. Я уже получил право на подписи на банковские документы, то есть, я считаюсь возобновленным на работе", - отметил Зиновий Парамонов.


Александр Зарицкий, которого назначили после увольнения Парамонова, не соглашается с таким решением Министерства юстиции.

"Он с этим решением не согласен, но все документы уже есть. Я ему предложил уйти цивилизованно - так же, как я", - рассказал руководитель лабораторного центра.

Как сообщал "Журнал Житомира", 6 мая была распространена информация о загруженности Житомирского областного лабораторного центра и временном его закрытии. После этого мэр Житомира потребовал уволить руководителя центра Зиновия Парамонова. 7 мая главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что дал распоряжение уволить Зиновия Парамонова. Несмотря на решение, Парамонов продолжал еще месяц быть главным санитарным врачом. В июне Виктор Ляшко снова приехал в Житомир, чтобы уволить Парамонова. Однако он не смог попасть в здание центра. К Ляшко вышел едва ли не весь коллектив с требованием оставить руководителя на должности.
Тэги: Житомир, лабораторный центр, Парамонов, должность
Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 18:48:58, Вчера [Материал]
+1

Оно ему надо его то годы??
Vovik-RF
2 Vovik (Vovik-RF)   • 18:49:52, Вчера [Материал]
-1

Слава Аллаху, нормального, опытного, знающего человека вернули на своё заслуженное место!!!
nGray
3 nGray (nGray)   • 20:24:34, Вчера [Материал]
0

Занес кому надо?
FED8
4 FED8 (FED8)   • 21:12:39, Вчера [Материал]
+1

Бандюк из 90 . Благодаря ему Санитас открылся . Он может и хочет уйти , но не дадут . А взятки кто будет брать за разрешения . Впереди выборы .
Berberis
5 Лилия (Berberis)   • 23:32:06, Вчера [Материал]
0

Нужен наверно закон, запрещающий работать на определенных должностях после 65-70 лет. Есть же столько толковых молодых людей без работы.
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