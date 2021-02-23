В областном лабцентре скандал: коллектив призывает власть не дать Виктору Ляшко уничтожить учреждение

«Государственное учреждение «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины» сообщает, что в связи с безосновательным отказом Министерства здравоохранения Украины подписать структуру, штатное расписание и смету на 2021 год возникла реальная угроза прекращения деятельности лабораторного центра. В настоящее время учреждение не имеет возможности произвести оплату за потребленные энергоносители (газ, электроэнергию, тепло) и воду; не может приобрести расходные материалы для лабораторий (в первую очередь, вирусологической) не выплачивается заработная плата работникам. Незаконный отказ заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в подписании документов основывается на том, что предоставить данные документы ему на подпись может только гражданин Александр Зарицкий, который не работает в учреждении и права подписи не имеет», - говорится в обращении.