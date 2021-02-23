В областном лабцентре скандал: коллектив призывает власть не дать Виктору Ляшко уничтожить учреждение

Коллектив Житомирского областного лабораторного центра МЗ Украины просит руководство государства, области, народных депутатов и правоохранителей вмешаться в ситуацию, которая угрожает работе учреждения. Соответствующее обращение опубликовано на сайте лабцентра.
В тексте обращения отмечается, что Министерство здравоохранения отказывается подписать структуру, штатное расписание и смету на 2021 год.
«Государственное учреждение «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины» сообщает, что в связи с безосновательным отказом Министерства здравоохранения Украины подписать структуру, штатное расписание и смету на 2021 год возникла реальная угроза прекращения деятельности лабораторного центра. В настоящее время учреждение не имеет возможности произвести оплату за потребленные энергоносители (газ, электроэнергию, тепло) и воду; не может приобрести расходные материалы для лабораторий (в первую очередь, вирусологической) не выплачивается заработная плата работникам. Незаконный отказ заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в подписании документов основывается на том, что предоставить данные документы ему на подпись может только гражданин Александр Зарицкий, который не работает в учреждении и права подписи не имеет», - говорится в обращении.
Трудовой коллектив областного лабораторного центра обращается к президенту, премьер-министру, руководству ВОЗ, народным депутатам Украины, органам местной власти и правоохранительным органам «не дать господину Виктору Ляшко уничтожить наше учреждение и прекратить работу коллектива направленную на борьбу с эпидемией в Житомирской области и защите населения от опасной болезни»
.
Предыстория
6 мая 2020 года была распространена информация о загруженности
Житомирского областного лабораторного центра и временном его закрытии. После этого мэр Житомира потребовал уволить
руководителя центра Зиновия Парамонова.
7 мая главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил
, что дал распоряжение уволить Зиновия Парамонова. Несмотря на решение, Парамонов продолжал еще месяц быть главным санитарным врачом.
В июне Виктор Ляшко снова приехал в Житомир, чтобы уволить Парамонова. Однако он не смог попасть в здание центра. К Ляшко вышел едва ли не весь коллектив с требованием оставить руководителя на должности
.
3 июля 2020 года руководителем Житомирского ОЛЦ был зарегистрирован Зарицкий Александр Михайлович
- бывший руководитель коммунального некоммерческого предприятия «Областной центр общественного здоровья» Житомирского областного совета.
7 сентября Парамонов вернулся на должность
руководителя Житомирского лабцентра.