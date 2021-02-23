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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Февраль » 23 » 09:12:23

В областном лабцентре скандал: коллектив призывает власть не дать Виктору Ляшко уничтожить учреждение

Вчера, 09:27:23 1282 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В областном лабцентре скандал: коллектив призывает власть не дать Виктору Ляшко уничтожить учреждение

 Коллектив Житомирского областного лабораторного центра МЗ Украины просит руководство государства, области, народных депутатов и правоохранителей вмешаться в ситуацию, которая угрожает работе учреждения. Соответствующее обращение опубликовано на сайте лабцентра.

В тексте обращения отмечается, что Министерство здравоохранения отказывается подписать структуру, штатное расписание и смету на 2021 год.
 

«Государственное учреждение «Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины» сообщает, что в связи с безосновательным отказом Министерства здравоохранения Украины подписать структуру, штатное расписание и смету на 2021 год возникла реальная угроза прекращения деятельности лабораторного центра. В настоящее время учреждение не имеет возможности произвести оплату за потребленные энергоносители (газ, электроэнергию, тепло) и воду; не может приобрести расходные материалы для лабораторий (в первую очередь, вирусологической) не выплачивается заработная плата работникам. Незаконный отказ заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в подписании документов основывается на том, что предоставить данные документы ему на подпись может только гражданин Александр Зарицкий, который не работает в учреждении и права подписи не имеет», - говорится в обращении.


Трудовой коллектив областного лабораторного центра обращается к президенту, премьер-министру, руководству ВОЗ, народным депутатам Украины, органам местной власти и правоохранительным органам «не дать господину Виктору Ляшко уничтожить наше учреждение и прекратить работу коллектива направленную на борьбу с эпидемией в Житомирской области и защите населения от опасной болезни».


Предыстория


6 мая 2020 года была распространена информация о загруженности Житомирского областного лабораторного центра и временном его закрытии. После этого мэр Житомира потребовал уволить руководителя центра Зиновия Парамонова.

7 мая главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что дал распоряжение уволить Зиновия Парамонова. Несмотря на решение, Парамонов продолжал еще месяц быть главным санитарным врачом.

В июне Виктор Ляшко снова приехал в Житомир, чтобы уволить Парамонова. Однако он не смог попасть в здание центра. К Ляшко вышел едва ли не весь коллектив с требованием оставить руководителя на должности.

3 июля 2020 года руководителем Житомирского ОЛЦ был зарегистрирован Зарицкий Александр Михайлович - бывший руководитель коммунального некоммерческого предприятия «Областной центр общественного здоровья» Житомирского областного совета. 

7 сентября Парамонов вернулся на должность руководителя Житомирского лабцентра.
Тэги: Минздрав, лабораторный центр, Ляшко, Житомир
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Комментариев: 7
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:16:16, Вчера [Материал]

Дід не заспокоїться ніяк. Відпочивай собі на пенсії, насолоджуйся хатинкою та статками!
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:59:54, Вчера [Материал]

Я так понял, что Парамонов для Ляшко не "отстегивает мзду" . Вот эти "ручки в брючки" и поведение - все это говорит о том, что он понимает свою безнаказанность, он продолжает преступать еще больше Закон. Статистика по короновирусу, откаты - все это дутое, раздут ое, ради одной цели - "пополоскать бюджет". Парамогнов, приглашайте сюда этого Ляшка за круглый стол. Пришло время положить этому конец.
Vovik-RF
3 Vovik (Vovik-RF)   • 11:40:51, Вчера [Материал]

На 1. А почему нужно успокаиваться отличному специалисту и руководителю, если здоровье ему позволяет ещё работать. Или потому, что выступает против этой дебильно-гомосексуальной власти, да? Нужно "патриота - поцреота" поставить, который будет окаты гнать в Киев, да?
SlavaNibiru
5 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:59:21, Вчера [Материал]

90-річні корумповані дідусі можуть бути отлічнимі специалістами і руководітєлямі лише для совків або холуїв цих дідусів. Типова совкова геронтократія за лекалами брежнєвських часів.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 12:14:16, Вчера [Материал]

так смачно плюнуть на самого избранного президента неназванной страны Байдена надо уметь....
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:46:01, Вчера [Материал]

Обратите внимание, новые договора на поставку газа от ТОВ "Житомир газ збут" не учитывают интересы потребителя - газ недобрал штраф, газ раньше отключил (из-за погоды) - штраф. 25 февраля все идем на тарифный Майдан - 11-00 возле памятника Королеву. Хватит сидеть дома и стонать Дадим им Кузькину мать
MAS-ter
7 Mast (MAS-ter)   • 13:41:43, Вчера [Материал]

Парамонов - коzел. У меня все.
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