Бунечко назвал закрытие лабораторного центра фейком. Анализы на COVID-19 из Житомира передадут другим лабораториям

"Хочу сообщить, что вчера в конце рабочего дня (6 мая - ред.) в Житомире находился с рабочей поездкой главный санитарный врач Украины Виктор Кириллович Ляшко. И хочу доложить, что все отборы проб будут дальше осуществляться по тем протоколам, которые разработало Министерство здравоохранения", - сообщил Бунечко.

"Что касается загруженности нашего лабораторного центра, то пробы, которые у нас сейчас находились в так называемой очереди, будут направлены в лаборатории Украины, которые сейчас имеют неполную нагрузку и будут проверены в ближайшее время. Поэтому определенные фейки о закрытии нашего лабораторного центра является необъективными и неправдивыми", - добавил Виталий Бунечко.