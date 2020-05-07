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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Май » 7 » 11:53:57

Бунечко назвал закрытие лабораторного центра фейком. Анализы на COVID-19 из Житомира передадут другим лабораториям

Сегодня, 12:05:57 633 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бунечко назвал закрытие лабораторного центра фейком. Анализы на COVID-19 из Житомира передадут другим лабораториям

 Житомирский областной лабораторный центр будет и в дальнейшем принимать пробы, отобранные у больных с подозрением на коронавирус. Об этом 7 мая во время брифинга заявил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
 

"Хочу сообщить, что вчера в конце рабочего дня (6 мая - ред.) в Житомире находился с рабочей поездкой главный санитарный врач Украины Виктор Кириллович Ляшко. И хочу доложить, что все отборы проб будут дальше осуществляться по тем протоколам, которые разработало Министерство здравоохранения", - сообщил Бунечко.


Закрытие Житомирского лабораторного центра на несколько дней председатель ОГА назвал фейком.
 

"Что касается загруженности нашего лабораторного центра, то пробы, которые у нас сейчас находились в так называемой очереди, будут направлены в лаборатории Украины, которые сейчас имеют неполную нагрузку и будут проверены в ближайшее время. Поэтому определенные фейки о закрытии нашего лабораторного центра является необъективными и неправдивыми", - добавил Виталий Бунечко.


Как сообщал "Журнал Житомира", 6 мая была распространена информация о загруженности Житомирского областного лабораторного центра.
Тэги: коронавирус, анализы, Житомир, лабораторный центр
Комментариев: 3
Yur4ik61
1 Yurik (Yur4ik61)   • 12:38:07, Сегодня [Материал]
+1

Им верить-себя обмануть
RaID
2 Сергій (RaID)   • 12:38:30, Сегодня [Материал]
+2

Це не фейки, а якісь комунікації шановні. Як інформація доноситься, так вона і інтерпретується. Просто думайте що і як треба сказати чи подати, щоб потім не розгрібати.
yahimsol
3 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 13:34:07, Сегодня [Материал]
-2

Пане Бунечко та пан Сухомлин ВИ ЗАКАЛІБАЛИ піаритись на COVi-19 один повинен вирішити питання чому вже місяць горить область і вирішувати гуманітарні питання погорівших селян, а інший великий господарник міста, чому при кожному дощі затоплює місто в одних і тих місцях, чому не можна лівневку зробити. ВИ ПОВИННІ ЗАЙМАТИСЯ ГОСПОДАРСТВОМ ОБЛАСТІ ТА МІСТА, ПАДЛЮКИ!!!!!
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