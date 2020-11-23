Житомирский лабораторный центр увеличил мощности и готов делать 1500 ПЦР-тестов в сутки

В Житомирском лабораторном центре заработала новая станция для экстракции нуклеиновых кислот. Это дало возможность увеличить суточное количество ПЦР-тестов в среднем на 300.
Сейчас при большой нагрузке вирусная лаборатория сможет делать 1500 исследований в сутки, передает "Суспільне
".
Станцию корейского производителя запустили в субботу, 21 ноября. на два дня раньше, чем планировалось, что значительно ускорило работу на выходных.
"Исследование вируса происходит в два этапа, с начала экстрагируется нуклеиновая кислота из привезенного материала, а затем она исследуется в термоциклере, который называется амплификация, и там окончательно узнаем диагноз"
, - рассказывает исполняющий обязанности директора Житомирского областного лабораторного центра Юрий Лутай.
На этой станции можно исследовать любые инфекции, но сегодня исследуют только коронавирус.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Житомирской области за минувшие сутки зафиксировано 812 новых случаев
коронавирусной болезни COVID-19. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.
ФОТО: Суспільне