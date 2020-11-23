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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 23 » 13:34:00

Житомирский лабораторный центр увеличил мощности и готов делать 1500 ПЦР-тестов в сутки

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Житомирский лабораторный центр увеличил мощности и готов делать 1500 ПЦР-тестов в сутки

 В Житомирском лабораторном центре заработала новая станция для экстракции нуклеиновых кислот. Это дало возможность увеличить суточное количество ПЦР-тестов в среднем на 300.

Сейчас при большой нагрузке вирусная лаборатория сможет делать 1500 исследований в сутки, передает "Суспільне".

Станцию ​​корейского производителя запустили в субботу, 21 ноября. на два дня раньше, чем планировалось, что значительно ускорило работу на выходных.



"Исследование вируса происходит в два этапа, с начала экстрагируется нуклеиновая кислота из привезенного материала, а затем она исследуется в термоциклере, который называется амплификация, и там окончательно узнаем диагноз", - рассказывает исполняющий обязанности директора Житомирского областного лабораторного центра Юрий Лутай.

На этой станции можно исследовать любые инфекции, но сегодня исследуют только коронавирус.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомирской области за минувшие сутки зафиксировано 812 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.

ФОТО: Суспільне
Тэги: лабораторный центр, Житомир, Тесты, ПЦР
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