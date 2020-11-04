Исполком поднял цены: коммунальная лаборатория теперь делает ПЦР-тесты за 1100 грн

В Житомире в коммунальной лаборатории повысили стоимость ПЦР-диагностики. Отныне сдать тест на коронавирус стоит 1100 гривен.
Соответствующее решение было принято сегодня, 4 ноября, на заседании исполнительного комитета
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«Установить тариф на услугу по выявлению РНК вируса COVID-19 методом ПЦР-диагностики, которая предоставляется в отделе ПЦР-диагностики клинико-диагностической лаборатории коммунального предприятия «Детская больница имени Башека» Житомирского городского совета в размере 1100,00 грн. Ввести тариф в действие со дня принятия этого решения», - говорится в решении.
Комментируя в ходе заседания исполкома такое решение, заместитель городского головы Светлана Ольшанская отметила, что это обусловлено ростом минимальной зарплаты и курсом иностранной валюты, из-за чего выросли цены на основные расходные материалы.
Как сообщал «Журнал Житомира
», услуга по выявлению РНК вируса COVID-19 методом ПЦР-диагностики в коммунальной лаборатории стоила 998 грн
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Напомним, бесплатно ПЦР-анализ на коронавирус проводят работникам бюджетных учреждений, которые в собственности громады: медики, педагоги и другие. Не нужно платить за анализ и пациентам, которые имеют направление врача.