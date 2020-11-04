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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 4 » 13:06:13

Исполком поднял цены: коммунальная лаборатория теперь делает ПЦР-тесты за 1100 грн

Сегодня, 13:31:13 894 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Исполком поднял цены: коммунальная лаборатория теперь делает ПЦР-тесты за 1100 грн

 В Житомире в коммунальной лаборатории повысили стоимость ПЦР-диагностики. Отныне сдать тест на коронавирус стоит 1100 гривен.

Соответствующее решение было принято сегодня, 4 ноября, на заседании исполнительного комитета.
 

«Установить тариф на услугу по выявлению РНК вируса COVID-19 методом ПЦР-диагностики, которая предоставляется в отделе ПЦР-диагностики клинико-диагностической лаборатории коммунального предприятия «Детская больница имени Башека» Житомирского городского совета в размере 1100,00 грн. Ввести тариф в действие со дня принятия этого решения», - говорится в решении.


Комментируя в ходе заседания исполкома такое решение, заместитель городского головы Светлана Ольшанская отметила, что это обусловлено ростом минимальной зарплаты и курсом иностранной валюты, из-за чего выросли цены на основные расходные материалы.

Как сообщал «Журнал Житомира», услуга по выявлению РНК вируса COVID-19 методом ПЦР-диагностики в коммунальной лаборатории стоила 998 грн.

Напомним, бесплатно ПЦР-анализ на коронавирус проводят работникам бюджетных учреждений, которые в собственности громады: медики, педагоги и другие. Не нужно платить за анализ и пациентам, которые имеют направление врача.
Тэги: анализ, коронавирус, Житомир, ПЦР
Комментариев: 9
melan
1 melan (melan)   • 14:54:21, Сегодня [Материал]

эта страна обречена.
Скарификатор
2 Перикарда (Скарификатор)   • 16:40:10, Сегодня [Материал]

всё равно дёшево. у нас в 4 раза дороже.
Fenugreek
9 Alex (Fenugreek)   • 18:28:10, Сегодня [Материал]

Извини, где у вас? Средняя зарплата тоже такая как на Украине ?
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 17:01:40, Сегодня [Материал]

Там еще газ подорожал, так что можно еще цену на ПЦР поднять разок. А скоро и свет, и еще разок можно поднять. Берите на заметку, исполком)
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:20:08, Сегодня [Материал]

Гоп- стоп мы подошли из-за угла. Если у вас "обнаружили" короновирус после выздоровления требуют опять сдать анализы. потом требуют сдать родственникам. Они так увлеклись. что начали заказывать мерседесы. а один врач заказал себе родимому Майбах. Бабки потекли рекой.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:21:58, Сегодня [Материал]

Ногдаун в боксе означает потушить свет. Лохдаун в короновирусе -означает развести лоха
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:47:54, Сегодня [Материал]

Людей начали массого увольнять с работы.
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:49:43, Сегодня [Материал]

А границы открыты?. Кто знает?
Fenugreek
8 Alex (Fenugreek)   • 18:27:08, Сегодня [Материал]

Зато на деньги собранные или выделенные на коронавирус снимут патриотичные сериалы и ролики...
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