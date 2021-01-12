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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 12 » 08:58:05

Житомирский лабораторный центр на 160 грн снизил цену ПЦР-теста на коронавирус

Вчера, 09:01:54 798 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский лабораторный центр на 160 грн снизил цену ПЦР-теста на коронавирус

 Житомирский областной лабораторный центр с 13 января снижает стоимость ПЦР-тестирования на COVID-19: вместо 856 грн тест будет стоить 696 грн.

Об этом сообщило Государственное учреждение "Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины".
 

"В связи с установлением в вирусологической лаборатории современного автоматического оборудования для экстракции нуклеиновых кислот и постановки полимеразной цепной реакции, которое снижает затраты на проведение исследований и повышает качество и скорость их выполнения, ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины" с 13.01.2021 г. снижает цену ПЦР-тестирования на SARS-CoV-2 с 856.17 грн до 696.52 грн", - говорится в сообщении.


В лабцентре отмечают, что ПЦР-тестирование на COVID-19 проводится в вирусологической лаборатории, которая является единственной и главной лабораторией в области и подтверждает качество исследований и результаты всех лабораторий нашей области.
Тэги: Житомир, тест, ПЦР, коронавирус
Комментариев: 2
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:11:44, Вчера [Материал]
0

а реальная стоимость его какая ? 100 грн ?)
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 19:46:54, Вчера [Материал]
0

Пик прошел, обращений меньше, нужно же как-то привлекать население и дальше сдавать тесты.
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