Житомирский лабораторный центр на 160 грн снизил цену ПЦР-теста на коронавирус

"В связи с установлением в вирусологической лаборатории современного автоматического оборудования для экстракции нуклеиновых кислот и постановки полимеразной цепной реакции, которое снижает затраты на проведение исследований и повышает качество и скорость их выполнения, ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины" с 13.01.2021 г. снижает цену ПЦР-тестирования на SARS-CoV-2 с 856.17 грн до 696.52 грн", - говорится в сообщении.