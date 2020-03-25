Анализ не подтвердил инфицирование: еще у одной житомирянки не нашли коронавирус

Еще у одной житомирянки, медсестры со второй городской больницы, у которой экспресс-тест показал коронавирус, лабораторное исследование не подтвердило диагноз. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр в Facebook.
"Сообщаем, что по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра, методом ПЦР, подозрение на Cоvid-19 у больной из г. Житомир и больного из Хорошевского района - не подтвердилось", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил о двух новых случаях коронавируса в городе, которые показали экспресс-тесты. Поздно вечером он сообщил, что у одной из пациенток лабораторно этот диагноз не подтвердился
.
Поэтому, сейчас в Житомире лабораторно подтвержден только один случай заболевания коронавирусом. 49-летний житомирянин в настоящее время проходит лечение в инфекционном отделении первой городской больницы
.
Кстати тест на беременность, тоже с двумя полосками, даёт около 25% погрешности в кривых руках конечного пользователя. Так что тут ещё от компетентности делающих этот тест сильно зависит.