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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 25 » 15:17:18

Анализ не подтвердил инфицирование: еще у одной житомирянки не нашли коронавирус

Сегодня, 15:27:18 915 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Анализ не подтвердил инфицирование: еще у одной житомирянки не нашли коронавирус

 Еще у одной житомирянки, медсестры со второй городской больницы, у которой экспресс-тест показал коронавирус, лабораторное исследование не подтвердило диагноз. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр в Facebook.
 

"Сообщаем, что по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра, методом ПЦР, подозрение на Cоvid-19 у больной из г. Житомир и больного из Хорошевского района - не подтвердилось", - говорится в сообщении.


Напомним, 24 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил о двух новых случаях коронавируса в городе, которые показали экспресс-тесты. Поздно вечером он сообщил, что у одной из пациенток лабораторно этот диагноз не подтвердился.

Поэтому, сейчас в Житомире лабораторно подтвержден только один случай заболевания коронавирусом. 49-летний житомирянин в настоящее время проходит лечение в инфекционном отделении первой городской больницы.
Тэги: Житомир, тест, коронавирус
Комментариев: 3
Живу_на_Восточной
1 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 15:29:23, Сегодня [Материал]
0

что-то слишком высокий уровень ложно-позитивных результатов от этих экспресс-тестов
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:46:30, Сегодня [Материал]
+2

хорошо, что не высокий уровень ложно-отрицательных тестов. Лучше перебдеть, чем недобдеть.

Кстати тест на беременность, тоже с двумя полосками, даёт около 25% погрешности в кривых руках конечного пользователя. Так что тут ещё от компетентности делающих этот тест сильно зависит.
melan
3 melan (melan)   • 17:44:23, Сегодня [Материал]
0

тест на антитела вируса реагирует??? если да то переболевшему покажет положительный результат.
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