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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Сентябрь » 11 » 17:08:56

Житомирский лабцентр прекращает делать платные ПЦР-тесты: Парамонов объяснил причину

Сегодня, 17:20:56 799 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский лабцентр прекращает делать платные ПЦР-тесты: Парамонов объяснил причину

 Житомирский областной лабораторный центр с понедельника, 14 сентября, временно останавливает предоставление платных услуг по определению коронавируса методом ПЦР.

Соответствующее объявление обнародовали на сайте Житомирского ОЛЦ.
 

«Государственное учреждение «Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» сообщает, что в связи с прекращением поставок тест-систем на COVID-19 в лабораторные центры по Украине, учреждение временно приостанавливает предоставление платных услуг по определению фрагментов вируса COVID-19 методом ПЦР с 14.09.2020 г. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы лаборатории в условиях роста заболеваемости COVID-19 и своевременного обследования больных, по направлениям лечебных учреждений области», - говорится в сообщении.


Руководитель ОЛЦ Зиновий Парамонов в комментарии сайту Житомир инфо пояснил, что временное приостановление предоставления платных услуг связано с нехваткой тестов.
 

«Такая ситуация сейчас не только у нас, это связано с тем, что у некоторых лабораторных центрах закончились тест-системы. У нас их осталось на неделю работы. Сейчас есть один производитель тест-систем на всю Украину - в Харькове, это единственная фирма, которая имеет разрешение Минздрава, но количество обследований резко возрастает. Мы в первую очередь должны думать о больных, чтобы обеспечить диагностику, потому что сейчас стационары заполнены, главные врачи звонят, просят срочно сделать тесты. ПЦР-тесты у нас стоили дешевле, чем в частных клиниках, поэтому к нам ежедневно обращается несколько десятков человек, сегодня снова была очередь, всех отпустили, но мы заранее дали объявление, чтобы люди не ждали и шли в частные клиники», - сказал Парамонов.


Он отметил, что многие люди приходят делать ПЦР-тест, потому что просто хотят убедиться, что у них нет коронавируса, а не потому, что им нужно куда-то ехать.

Стоит добавить, что кроме областного лабораторного центра анализ методом ПЦР также делают частные лаборатории и городская, где стоимость теста составляет 998 гривен.
Тэги: Житомир, ПЦР, коронавирус, анализ
Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:06:57, Сегодня [Материал]
0

интересно, почему у частников в Киеве нет проблем с тест-системами и тест стоит 700 гривен?

Кроме коррупции(с) эту страну погубит жадность.....
RaID
2 Сергій (RaID)   • 18:45:03, Сегодня [Материал]
0

ПЛР? Щось є сумнів. Посилання є?
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 18:48:20, Сегодня [Материал]
0

я понимаю, что в яндексе забанили, но есть же qwant.com....

эти точно делают, коллега делал
https://www.dnk-lab.com.ua/ru/spisok-analizov/

есть и по 400 гривен, но там тест не делают, просто дают справку
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