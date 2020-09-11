Житомирский лабцентр прекращает делать платные ПЦР-тесты: Парамонов объяснил причину

«Такая ситуация сейчас не только у нас, это связано с тем, что у некоторых лабораторных центрах закончились тест-системы. У нас их осталось на неделю работы. Сейчас есть один производитель тест-систем на всю Украину - в Харькове, это единственная фирма, которая имеет разрешение Минздрава, но количество обследований резко возрастает. Мы в первую очередь должны думать о больных, чтобы обеспечить диагностику, потому что сейчас стационары заполнены, главные врачи звонят, просят срочно сделать тесты. ПЦР-тесты у нас стоили дешевле, чем в частных клиниках, поэтому к нам ежедневно обращается несколько десятков человек, сегодня снова была очередь, всех отпустили, но мы заранее дали объявление, чтобы люди не ждали и шли в частные клиники», - сказал Парамонов.