Житомирский лабцентр прекращает делать платные ПЦР-тесты: Парамонов объяснил причину

«Государственное учреждение «Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» сообщает, что в связи с прекращением поставок тест-систем на COVID-19 в лабораторные центры по Украине, учреждение временно приостанавливает предоставление платных услуг по определению фрагментов вируса COVID-19 методом ПЦР с 14.09.2020 г. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы лаборатории в условиях роста заболеваемости COVID-19 и своевременного обследования больных, по направлениям лечебных учреждений области», - говорится в сообщении.
«Такая ситуация сейчас не только у нас, это связано с тем, что у некоторых лабораторных центрах закончились тест-системы. У нас их осталось на неделю работы. Сейчас есть один производитель тест-систем на всю Украину - в Харькове, это единственная фирма, которая имеет разрешение Минздрава, но количество обследований резко возрастает. Мы в первую очередь должны думать о больных, чтобы обеспечить диагностику, потому что сейчас стационары заполнены, главные врачи звонят, просят срочно сделать тесты. ПЦР-тесты у нас стоили дешевле, чем в частных клиниках, поэтому к нам ежедневно обращается несколько десятков человек, сегодня снова была очередь, всех отпустили, но мы заранее дали объявление, чтобы люди не ждали и шли в частные клиники», - сказал Парамонов.
Кроме коррупции(с) эту страну погубит жадность.....
эти точно делают, коллега делал
https://www.dnk-lab.com.ua/ru/spisok-analizov/
есть и по 400 гривен, но там тест не делают, просто дают справку