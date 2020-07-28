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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 28 » 09:55:42

В житомирской лаборатории снизили стоимость ПЦР-теста на коронавирус

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В житомирской лаборатории снизили стоимость ПЦР-теста на коронавирус

 В единственной коммунальной лаборатории, которая проводит ПЦР-диагностику на коронавирус, уменьшили стоимость тестирования. Соответствующее решение было принято 28 июля на заседании исполнительного комитета.

"На период введения усиленных противоэпидемических мер на территории Житомирской области тариф на услугу по выявлению РНК вируса COVID-19 методом ПЦР-диагностики уменьшено до 998 грн", - информирует мэрия.

До принятия решения при индивидуальных обращениях стоимость услуги составляла 1330 грн.

Как сообщалось, услуга по выявлению COVID-19 методом ПЦР-диагностики предоставляется в лаборатории, которая создана в детской поликлинике на улице Рихтера и сегодня работает в тестовом режиме.

Ранее "Журнал Житомира" сообщал, в каких больницах Житомира можно сделать тест на COVID-19.
Тэги: ПЦР, анализ, Житомир, коронавирус
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