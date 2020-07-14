В Житомире на базе поликлиники открывают городскую ПЦР-лабораторию. ФОТО

В Житомире с 15 июля в тестовом режиме заработает городская ПЦР-лаборатория. Она находится в детской поликлинике по улице Рихтера. На создание лаборатории потратили 2,3 млн грн
.
"Мы создали эту лабораторию, чтобы иметь возможность самостоятельно тестировать житомирян, не зависеть ни от кого, и быть готовыми к возможным новым вспышкам болезней"
, - заявил мэр города Сергей Сухомлин.
Бесплатно ПЦР-анализ на коронавирус получат работники бюджетных учреждений, которые в собственности громады: медики, педагоги и другие. Не нужно платить за анализ и пациентам, которые имеют направление врача.
Всем остальным, желающим пройти ПЦР-тест, это будет стоить 1330 грн.
Напомним, в поликлиниках города можно сдать ИФА-тесты
на выявление антител к COVID-19. Стоимость 119-125 гривен + 35 грн за забор крови.