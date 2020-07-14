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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 14 » 15:30:12

В Житомире на базе поликлиники открывают городскую ПЦР-лабораторию. ФОТО

Сегодня, 15:44:12 1018 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на базе поликлиники открывают городскую ПЦР-лабораторию. ФОТО

 В Житомире с 15 июля в тестовом режиме заработает городская ПЦР-лаборатория. Она находится в детской поликлинике по улице Рихтера. На создание лаборатории потратили 2,3 млн грн.

"Мы создали эту лабораторию, чтобы иметь возможность самостоятельно тестировать житомирян, не зависеть ни от кого, и быть готовыми к возможным новым вспышкам болезней", - заявил мэр города Сергей Сухомлин.

Бесплатно ПЦР-анализ на коронавирус получат работники бюджетных учреждений, которые в собственности громады: медики, педагоги и другие. Не нужно платить за анализ и пациентам, которые имеют направление врача.

Всем остальным, желающим пройти ПЦР-тест, это будет стоить 1330 грн.

Напомним, в поликлиниках города можно сдать ИФА-тесты на выявление антител к COVID-19. Стоимость 119-125 гривен + 35 грн за забор крови.











Тэги: ПЦР, лаборатория, Житомир
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