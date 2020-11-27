Житомирский лабцентр за 1 млн грн приобрел новую систему для проведения ПЦР-тестирования

Житомирский областной лабораторный центр приобрел новую систему для проведения полимеразной цепной реакции QuantStudio 5 Real-Time PCR. Она позволит проводить лабораторное тестирование на коронавирус в режиме реального времени.
Закупку осуществили по упрощенной процедуре, без использования электронной системы.
Как сообщается в системе ProZorro
, оборудование за 1 млн 50 тыс. грн приобрели у столичной фирмы - ООО "АЛТ Україна ЛТД".
По условиям договора фирма должна поставить систему для ПЦР-тестирования до конца 2020 года.
Поставщик
системы работает на рынке с 2008 года. Владельцем фирмы является Василий Соколинский, который в течение 2000-2005 годов был совладельцем ООО "Хімлаборреактив" - поставщиком продукции для лабораторий.