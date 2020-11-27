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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 27 » 08:43:03

Житомирский лабцентр за 1 млн грн приобрел новую систему для проведения ПЦР-тестирования

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Житомирский лабцентр за 1 млн грн приобрел новую систему для проведения ПЦР-тестирования

 Житомирский областной лабораторный центр приобрел новую систему для проведения полимеразной цепной реакции QuantStudio 5 Real-Time PCR. Она позволит проводить лабораторное тестирование на коронавирус в режиме реального времени.

Закупку осуществили по упрощенной процедуре, без использования электронной системы.

Как сообщается в системе ProZorro, оборудование за 1 млн 50 тыс. грн приобрели у столичной фирмы - ООО "АЛТ Україна ЛТД".

По условиям договора фирма должна поставить систему для ПЦР-тестирования до конца 2020 года.

Поставщик системы работает на рынке с 2008 года. Владельцем фирмы является Василий Соколинский, который в течение 2000-2005 годов был совладельцем ООО "Хімлаборреактив" - поставщиком продукции для лабораторий.
Тэги: ПЦР, коронавирус, лабораторный центр, Тесты
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