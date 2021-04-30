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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 30 » 14:00:29

Житомирский лабораторный центр снизил стоимость ПЦР-теста

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Житомирский лабораторный центр снизил стоимость ПЦР-теста

 Житомирский областной лабораторный центр с 30 апреля снизил цену на оказание платных услуг по определению коронавируса методом ПЦР.

Как сообщает лабцентр на своем сайте, стоимость одного исследования в настоящее время составляет 650 гривен.

Забор биоматериала проводится с 8.00 до 11.00 с понедельника по субботу на территории центра по адресу: улица Б. Бердичевская, 64.

Результат ПЦР-исследования выдают в тот же день с 17.00 до 18.00. Для его получения необходимо лично прибыть с паспортом в фойе учреждения. Также результат могут отправить на электронный адрес, который необходимо указать при оформлении анкеты.

"Учреждение приглашает к сотрудничеству и гарантирует адекватную цену на исследование, высокое качество и скорость его выполнения, снятие с самоизоляции через программу "Дій вдома", результат анализа на английском языке, конфиденциальность информации", - отмечают специалисты лабораторного центра.

В выходные и праздничные дни ПЦР-тестирование будут проводить в обычном режиме.
Тэги: лабораторный центр, коронавирус, ПЦР
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