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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 15 » 22:31:03

«Не создавать панику!». Всех работников из Китая, которые строят окружную Житомира, обещают изолировать

Вчера, 22:46:15 519 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Не создавать панику!». Всех работников из Китая, которые строят окружную Житомира, обещают изолировать

 В Житомире обещают изолировать всех работников из Китая, которые задействованы на строительстве объездной дороги вокруг Житомира и ездили домой в Китай. Как стало известно «Журналу Житомира», об этом шла речь сегодня на заседании временной эпидемиологической комиссии по защите жителей области от коронавируса COVID-19. 

"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира (речь идет о реконструкции Северной объездной дороги по трассе М-06 "Киев - Чоп"). По данным Государственной миграционной службы, к выезду за границу около 40 работников из КНР работали на указанном объекте. 

На заседании временной эпидемиологической комиссии по предотвращению китайского коронавируса сообщили о том, что из этих 40 человек 16 работников из КНР не ездили домой в Китай, а оставались на территории Украины. 

Также по сообщению Управления Государственной миграционной службы в Житомирской области, 13 февраля обратно из Китая на Житомирщину прибыл один сотрудник, которого осмотрели и провели медицинский осмотр. Руководство компании,  строящей указанную дорогу, приняло решение – изолировать этого работника на 14 дней. 

"В дальнейшем все остальные работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. В течение двух недель за ними будут наблюдать местные медики", - сообщают в житомирской ОГА. 

Чиновники также отмечают, что все госпитальные базы в Житомирской области готовы к принятию таких пациентов, а работники, которые возвращаются из Китая, будут изолированы на время наблюдения за ними медиками. 

«Не создаем панику, безопасность государства - прежде всего! На уровне государства и области принимаются все возможные меры, способствующие полноценному защиты населения. Все госпитальные базы в Житомирской области готовы к принятию таких пациентов. Работники, которые возвращаются из Китая, будут изолированы на время наблюдения за ними медиков», - отмечает председатель ОГА Виталий Бунечко.

Тэги: Бунечко, Китай, коронавирус, дороги, строительство
Комментариев: 3
kozyberda79
1 Наталия (kozyberda79)   • 23:35:06, Вчера
0

А толку этой изоляции..... Вы гарантируете, что у вас есть новейшее оборудование, которое обследует китайцев? Даже в Китае еще не могут точно поставить дагноз, куда вы со своими совдеповскими оборудованиями лезите? Лишь бы галочку поставить, что они изолированы...... Читаю и диву даюсь нашим гарантам.
kozyberda79
2 Наталия (kozyberda79)   • 23:36:24, Вчера
0

Неужели вам деньги и план дороже человеческих жизней
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 01:09:49, Сегодня
0

Зато підтверджених хворих на туберкульоз збираються вигнати на вулиці і в загальні черги до сімейних лікарів, в Україні закривають тубдиспансери.

https://fakty.com.ua/ua/videos/v-ukrayini-gotuyutsya-zakryty-tubdyspansery-chomu-i-yak-likuvatymut-hvoryh/
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