«Не создавать панику!». Всех работников из Китая, которые строят окружную Житомира, обещают изолировать

В Житомире обещают изолировать всех работников из Китая, которые задействованы на строительстве объездной дороги вокруг Житомира и ездили домой в Китай. Как стало известно «Журналу Житомира
», об этом шла речь сегодня на заседании временной эпидемиологической комиссии по защите жителей области от коронавируса COVID-19.
"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира (речь идет о реконструкции Северной объездной дороги по трассе М-06 "Киев - Чоп"). По данным Государственной миграционной службы, к выезду за границу около 40 работников из КНР работали на указанном объекте.
На заседании временной эпидемиологической комиссии по предотвращению китайского коронавируса сообщили о том, что из этих 40 человек 16 работников из КНР не ездили домой в Китай, а оставались на территории Украины.
Также по сообщению Управления Государственной миграционной службы в Житомирской области, 13 февраля обратно из Китая на Житомирщину прибыл один сотрудник, которого осмотрели и провели медицинский осмотр. Руководство компании, строящей указанную дорогу, приняло решение – изолировать этого работника на 14 дней.
"В дальнейшем все остальные работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. В течение двух недель за ними будут наблюдать местные медики", - сообщают в житомирской ОГА.
Чиновники также отмечают, что все госпитальные базы в Житомирской области готовы к принятию таких пациентов, а работники, которые возвращаются из Китая, будут изолированы на время наблюдения за ними медиками.
«Не создаем панику, безопасность государства - прежде всего! На уровне государства и области принимаются все возможные меры, способствующие полноценному защиты населения. Все госпитальные базы в Житомирской области готовы к принятию таких пациентов. Работники, которые возвращаются из Китая, будут изолированы на время наблюдения за ними медиков», - отмечает председатель ОГА Виталий Бунечко.
«Не создавать панику!». Всех работников из Китая, которые строят окружную Житомира, обещают изолировать
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