«Не создавать панику!». Всех работников из Китая, которые строят окружную Житомира, обещают изолировать

«Не создаем панику, безопасность государства - прежде всего! На уровне государства и области принимаются все возможные меры, способствующие полноценному защиты населения. Все госпитальные базы в Житомирской области готовы к принятию таких пациентов. Работники, которые возвращаются из Китая, будут изолированы на время наблюдения за ними медиков», - отмечает председатель ОГА Виталий Бунечко.