На трассе Житомир-Бердичев за 273 миллиона построят двухуровневую развязку

В Житомирской области через 14 месяцев должны построить двухуровневую транспортную развязку. Об этом в Facebook сообщает Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области.
Она должна появиться на трассе М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, между селами Осыково и Гришковцы, вблизи обхода города Бердичев.
"Необходимость строительства транспортной развязки возникла из-за имеющегося аварийного опасного пересечения транспортных потоков в одном уровне. Кроме того, реализация данного проекта позволит снизить напряжение на Бердичевском направлении, разгрузив его за счет перераспределения транспорта и уменьшить время путешествия", - объясняет САД.
Строить транспортную развязку будет ЧП "Автомагистраль". Стоимость работ по договору: 273 млн гривен.
При наличии полного финансирования строительство должны завершить к концу 2021 года.