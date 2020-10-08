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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 8 » 13:11:55

На трассе Житомир-Бердичев за 273 миллиона построят двухуровневую развязку

Сегодня, 13:30:55 379 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомир-Бердичев за 273 миллиона построят двухуровневую развязку

 В Житомирской области через 14 месяцев должны построить двухуровневую транспортную развязку. Об этом в Facebook сообщает Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области.

Она должна появиться на трассе М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский, между селами Осыково и Гришковцы, вблизи обхода города Бердичев.
 

"Необходимость строительства транспортной развязки возникла из-за имеющегося аварийного опасного пересечения транспортных потоков в одном уровне. Кроме того, реализация данного проекта позволит снизить напряжение на Бердичевском направлении, разгрузив его за счет перераспределения транспорта и уменьшить время путешествия", - объясняет САД.


Строить транспортную развязку будет ЧП "Автомагистраль". Стоимость работ по договору: 273 млн гривен.

При наличии полного финансирования строительство должны завершить к концу 2021 года.

Тэги: Житомирская область, развязка, строительство, дороги
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